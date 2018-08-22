WeChat блокирует ведущие каналы о криптовалютах

Китайский мессенджер WeChat, разработанный технологическим гигантом Tencent, заблокировал медиаакаунты, публикующих информацию о блокчейне и криптовалютам.

Как сообщает Lanjinger, под блокировку попали Jinse, Golden Finance, Firecoin Information, Cannon Rating, Coin World Express Service, Deep Chain Finance, TokenClub, Wujie Block Chain, Huobi News, CoinDaily и другие каналы.

Tencent отметил изданию, что некоторые каналы были заподозрены в публикации рекламы ICO и виртуальной валюты в нарушении правил "Временных положений по развитию служб общественной информации для обмена мгновенными сообщениями", которые были разработаны Администрацией киберпространства Китая и обязательны для выполнения с 7 августа этого года. В результате весь контент публичных каналов был заблокирован, как и учетные записи.

Как сообщает издание, под блокировку попали каналы из февральского Топ-50 рейтинга влияния в блокчейн-индустрии.

Среди пострадавших WeChat-аккаунтов — Jinse, поддерживаемый Node Capital, и Deepchain, развитием которого занимались сразу несколько криптовалютных фондов. При переходе на эти аккаунты появляется сообщение о том, что они заблокированы "из-за жалоб пользователей".

Также пишется, что "контент запрещен к показу", а сама учетная запись заблокирована. Аналогичное сообщение появляется при переходе на аккаунты Huobi News и CoinDaily.

Ранее китайское государственное издание People's Daily критиковало новостные ресурсы о криптовалютах и блокчейне, намекая, что они помогают манипулировать криптовалютным рынком. При этом, CEO и основатель Huobi Джун Ду был назван как "классический пример" проблемы в экосистеме медиаресурсов о блокчейне.﻿