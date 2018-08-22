Винклвоссы создали Ассоциацию виртуальных биржевых товаров

Братья Кэмерон и Тайлер Винклвосс (Cameron, Tyler Winklevoss) создали Ассоциацию виртуальных биржевых товаров (Virtual Commodity Association, VCA), в рамках которой криптовалютные биржи Gemini, Bittrex, Bitstamp и BitFlyer будут бороться с манипуляциями на рынке цифровых активов, капитализация которого на текущий момент оценивается в $ 215 млрд. Близнецы заявили об инициативе еще в марте этого года.

Ассоциация создается на территории и в юрисдикции США. Пока не явно будет ли среди участников крупнейшая американская криптовалютная биржа Cоinbase, представители биржи отказались от каких-либо комментариев по поводу данной инициативы агентству Bloomberg.

Первая встреча VCA планируется на сентябрь, на которой будут обсуждаться административные вопросы, и основные положения деятельности нового союза. Ассоциация будет разрабатывать стандарты для работы криптоиндустрии, а также вместе с регулятивными органами будет следить за прозрачностью действий, которые связаны с криптовалютными активами.

Мария Филипакис назначена временным исполнительным директором. Ранее Филипакис работала в нью-йоркском отделе финансовых услуг, где она помогла создать криптовалютное разрешение - BitLicense.

Уполномоченный Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Брайан Куинтенц (Brian Quintenz) заявил заявил, что независимая и наделенная полномочиями саморегулируемая организация (SRO) сможет оказать значимое влияние на целостность и доверие к этому молодому рынку.

"Учитывая отсутствие федеральной надзорной юрисдикции на крипторынке, в феврале и в марте этого года я призвал сообщество криптобирж собраться вместе и создать саморегулируемую организацию, которая могла бы разработать и обеспечить соблюдение правил.

Я рад, что был достигнут прогресс в отношении такой концепции. В конечном итоге независимая и наделенная полномочиями СРО может оказать существенное влияние на целостность и авторитет этого молодого рынка. Сегодняшнее объявление является позитивным шагом на пути к этой реализации" - гласит официальный комментарий Куинтеца, размещенных на официальном сайте Комиссии.

Близнецы Винклвосс хотят представить Биткойн ETF и получили для этого уже 7 патентов USPTO. Но пока SEC уже дважды отклоняла запросов братьев, даже несмотря на то, что они постоянно усиливают правоприменение на их собственной бирже и наняли Nasdaq Inc. для проведения надзора и аудита. Работа Винклвоссов имеет широкую поддержку.

Так, выступая в эфире Bloomberg Markets, бывший руководитель Goldman Sachs Хассан выразил обеспокоенность тем, что SEC отказада в одобрении заявки братьев Винклвосс на создание ETF биткоина. Даже несмотря на то, что они получили семь патентов в части использования технологии блокчейн.