Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Reality Shares и фондовая биржа Торонто запустили ETF

Экономика » Криптовалюты

Технология блокчейна смогла привлечь интерес инвесторов во всем мире, поскольку она быстро превратилась в одну из самых интересных областей благодаря широкому спектру приложений в разных отраслях.

Reality Shares и фондовая биржа Торонто запустили ETF. 388544.jpeg

Это стало одной из причин, по которым Reality Shares, компания по управлению активами, запускает первый ETF блокчейна в Китае, открывающий инвесторам доступ к китайским компаниям, находящимся в авангарде блокчейн-революции.

По данным компании, Reality Shares Nasdaq NexGen Economy China ETF (Nasdaq: BCNA), который отслеживает индекс акций Reality, будет сосредоточен на китайских компаниях, которые инвестируют в технологии блокчейна.

Фонд создан в январе в рамках совместного партнерства между Reality Shares и Nasdaq и будет "искать и инвестировать" в такие компании, которые применяют технологию блокчейна.

Для того, чтобы компания могла претендовать на участие в индексе BCNA, она должна набрать высокий балл по методологии Blockchain Score Reality Shares, которая используется для оценки потенциала блокчейн-предприятий.

"Мы хотели создать объективную систему измерения, чтобы идентифицировать ключевые компании, которые действительно внедряют инновации в индустрию блокчейна, и отделить их от тех, кто пытается заработать на ажиотаже", — сказал Эрик Эрвин (Eric Ervin).

"Для этого мы создали основанную на правилах, объективную систему измерения, чтобы определить, какие компании активно работают над инициативами блокчейна, и какие из них лишь имитируют подобную деятельность".

Компании оцениваются по ключевым факторам, которые включают в себя патентные заявки, развитие технологии блокчейна, экономическое влияние блокчейна, их роль в экосистеме блокчейна, этап развития продукта и множество других.

"Мы изучаем, сколько каждая компания потратила на исследования и разработки в сравнении с общим бюджетом фирмы. Оба эти фактора сигнализируют о том, насколько компания хочет развиваться в индустрии", — сказал Эрвин.

Методология Reality Shares нацелена на то, чтобы позволить фонду идентифицировать предприятия на базе блокчейна, которые, как ожидается, будут расти больше всего, исходя из операционной эффективности и увеличения экономической прибыли.

Фонд, состоящий из 31 субъекта, будет перебалансироваться раз в полгода. В Reality Shares работает консультационный совет по блокчейну, отвечающий за "консультирование фирмы и комитета по индексу о том, как оценивать каждую компанию".

В него входят такие криптовалютные эксперты как основатель Shapeshift AG Эрик Вурхес (Erik Voorhees), Джефф Гарзик (Jeff Garzik) из Metronome и основатель Tally Capital Мэтью Рожак (Matthew Roszak).

Инвесторы могут инвестировать в BCNA через финансового консультанта или используя торговую платформу Reality Shares, которая связана с широким спектром брокерских онлайн-счетов. Тем временем, фондовая биржа Торонто (TSX) представила новый биржевой инвестиционный фонд (ETF) — Horizons Blockchain Technology and Hardware (фонд "Горизонт").

Фонд "Горизонт" — не первый фонд, торгуемый на бирже Торонто. Канадская электронная торговая платформа продолжает развивать криптовалютные биржевые инвестфонды, среди которых такие крупные компании как Hive Blockchain Technologies Ltd., Nvidia Corp. и Digital Realty Trust Inc.

"Мы не знаем, какие блокчейн-стартапы представят рабочие проекты, и не представляем, какие приложения они будут создавать", — отметил исполнительный директор Horizons ETF Management Canada Inc Стив Хокинс.

"Однако ясно: для того, чтобы создать инфраструктуру, людям придется инвестировать в нее". Первым запущенным в Канаде биржевым инвестиционным фондом (ETF) блокчейна на Фондовой бирже Торонто в феврале 2018 года стал Harvest Portfolios. ETF — Торгуемый на бирже фонд (англ. Exchange Traded Fund), Биржевой инвестиционный фонд — индексный фонд, паи (акции) которого обращаются на бирже.

Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса. В отличие от индексного ПИФа, с акциями ETF можно производить все те же самые операции, которые доступны для обыкновенных акций в биржевой торговле.

В этом основное преимущество ETF перед ПИФ — операции по акциям ETF могут совершаться в течение всего торгового дня, и их цена меняется в зависимости от активности участников рынка. Фактически ETF является новым видом ценных бумаг, выполняющим роль сертификата на портфель акций, облигаций, биржевых товаров.

Сирийский конфликт заставил Ближний Восток обратить внимание на российское оружие Сирийский конфликт заставил Ближний Восток обратить внимание на российское оружие

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Армия России
Секретное оружие русских: реактивный миномет БМ-13 (легендарная "Катюша")
Человек
Загадка всех времен: резные шарики неолита
Советское наследие
Буба продолжает проводы любви
Читательский топ
Кремль раскрыл настоящую причину звонка Порошенко Путину
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
Названы страны-победители в скорой Третьей мировой войне
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Новости Все >
Важнее жизни: мужчина прыгнул в окно, чтобы спасти смартфон
Экономика и футбол: посол Хорватии побывал на матче ЧМ в Нижнем Новгороде
"Офицеров России" возмутило отношение мэра Смоленска к бывшим узникам концлагерей
Телосложение кровь с молоком убережет от рака
Половина граждан Германии мечтает об отставке Меркель
Рейтинг Путина сравнялся с рейтингом Горбачева в 1989 году
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Кремль раскрыл настоящую причину звонка Порошенко Путину

Инициатором диалога, по информации пресс-службы Кремля, стал Киев.

Кремль раскрыл настоящую причину звонка Порошенко Путину
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Экономика
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Общество
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
Мир
Названы страны-победители в скорой Третьей мировой войне
Политика
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно

Социологи "Левада-центра" провели опрос и пришли к выводу, что 51% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года.

Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Экономика
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Россия
"У нас ЧМ-2018": мэрия Собянина запретила митинг против пенсионной реформы
Мир
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Наука и техника
БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России

Мероприятие, посвященное торжеству, прошло в гавани Балтийска.

БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России
На Липецкую область упал неизвестный объект из космоса. Видео
Происшествия
На Липецкую область упал неизвестный объект из космоса. Видео
Бывший СССР
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Общество
СМИ: четверть умерших провинциалов не доживает до пенсии
Игорь Буккер Загадка всех времен: резные шарики неолита Игорь Буккер Василий Амирджанов Буба продолжает проводы любви Василий Амирджанов Любовь Степушова Наши люди в Европарламенте - кто они? Любовь Степушова
Комментарии
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Буба продолжает проводы любви
"Оспорим матч!": Египет хочет отнять у России победу 3:1
Назван доступный продукт в борьбе против рака
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Правительство удушает экономику, устанавливая НДС в 20%
Судный день Брексита: стали известны секретные подробности
Рейтинг Путина сравнялся с рейтингом Горбачева в 1989 году
CNN рассказал о забитых Путиным голах на ЧМ-2018
Буба продолжает проводы любви
Не опять, а снова: США просят проверить сборную России на допинг
Украина решила заманить к себе Илона Маска
Президента Чехии ужаснула Тимошенко во главе Украины
На Украине найден аналог "Арматы" 1988 года выпуска
"Выбросят, как чемодан без ручки": Жириновский считает, что Украина скоро присоединится к России
Власть перестанет выплачивать компенсации при стихийных ЧП
Не опять, а снова: США просят проверить сборную России на допинг
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Путин назначил своим советником зятя Ельцина
"Выбросят, как чемодан без ручки": Жириновский считает, что Украина скоро присоединится к России
Буба продолжает проводы любви
Мир
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией

Эксперты США пришли к выводу, что Россия противодействует расширению НАТО "с помощью подрывных операций" и для ответа нужно "прощупать" границы нашей страны.

НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Судный день Брексита: стали известны секретные подробности
Европа
Судный день Брексита: стали известны секретные подробности
Евгений Федоров: СССР жив по закону
Бывший СССР
Евгений Федоров: СССР жив по закону
Турция рулит газом для Европы
Балканы
Турция рулит газом для Европы
О чем и почему договорились Ким с Трампом
Дальний Восток
О чем и почему договорились Ким с Трампом
Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый
Украина
Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый
США наигрались в права человека
США и Канада
США наигрались в права человека
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
США и Канада
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
Что России даст Чемпионат мира по футболу
Мир
Что России даст Чемпионат мира по футболу
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Мир
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался