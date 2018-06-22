Reality Shares и фондовая биржа Торонто запустили ETF

Технология блокчейна смогла привлечь интерес инвесторов во всем мире, поскольку она быстро превратилась в одну из самых интересных областей благодаря широкому спектру приложений в разных отраслях.

Это стало одной из причин, по которым Reality Shares, компания по управлению активами, запускает первый ETF блокчейна в Китае, открывающий инвесторам доступ к китайским компаниям, находящимся в авангарде блокчейн-революции.

По данным компании, Reality Shares Nasdaq NexGen Economy China ETF (Nasdaq: BCNA), который отслеживает индекс акций Reality, будет сосредоточен на китайских компаниях, которые инвестируют в технологии блокчейна.

Фонд создан в январе в рамках совместного партнерства между Reality Shares и Nasdaq и будет "искать и инвестировать" в такие компании, которые применяют технологию блокчейна.

Для того, чтобы компания могла претендовать на участие в индексе BCNA, она должна набрать высокий балл по методологии Blockchain Score Reality Shares, которая используется для оценки потенциала блокчейн-предприятий.

"Мы хотели создать объективную систему измерения, чтобы идентифицировать ключевые компании, которые действительно внедряют инновации в индустрию блокчейна, и отделить их от тех, кто пытается заработать на ажиотаже", — сказал Эрик Эрвин (Eric Ervin).

"Для этого мы создали основанную на правилах, объективную систему измерения, чтобы определить, какие компании активно работают над инициативами блокчейна, и какие из них лишь имитируют подобную деятельность".

Компании оцениваются по ключевым факторам, которые включают в себя патентные заявки, развитие технологии блокчейна, экономическое влияние блокчейна, их роль в экосистеме блокчейна, этап развития продукта и множество других.

"Мы изучаем, сколько каждая компания потратила на исследования и разработки в сравнении с общим бюджетом фирмы. Оба эти фактора сигнализируют о том, насколько компания хочет развиваться в индустрии", — сказал Эрвин.

Методология Reality Shares нацелена на то, чтобы позволить фонду идентифицировать предприятия на базе блокчейна, которые, как ожидается, будут расти больше всего, исходя из операционной эффективности и увеличения экономической прибыли.

Фонд, состоящий из 31 субъекта, будет перебалансироваться раз в полгода. В Reality Shares работает консультационный совет по блокчейну, отвечающий за "консультирование фирмы и комитета по индексу о том, как оценивать каждую компанию".

В него входят такие криптовалютные эксперты как основатель Shapeshift AG Эрик Вурхес (Erik Voorhees), Джефф Гарзик (Jeff Garzik) из Metronome и основатель Tally Capital Мэтью Рожак (Matthew Roszak).

Инвесторы могут инвестировать в BCNA через финансового консультанта или используя торговую платформу Reality Shares, которая связана с широким спектром брокерских онлайн-счетов. Тем временем, фондовая биржа Торонто (TSX) представила новый биржевой инвестиционный фонд (ETF) — Horizons Blockchain Technology and Hardware (фонд "Горизонт").

Фонд "Горизонт" — не первый фонд, торгуемый на бирже Торонто. Канадская электронная торговая платформа продолжает развивать криптовалютные биржевые инвестфонды, среди которых такие крупные компании как Hive Blockchain Technologies Ltd., Nvidia Corp. и Digital Realty Trust Inc.

"Мы не знаем, какие блокчейн-стартапы представят рабочие проекты, и не представляем, какие приложения они будут создавать", — отметил исполнительный директор Horizons ETF Management Canada Inc Стив Хокинс.

"Однако ясно: для того, чтобы создать инфраструктуру, людям придется инвестировать в нее". Первым запущенным в Канаде биржевым инвестиционным фондом (ETF) блокчейна на Фондовой бирже Торонто в феврале 2018 года стал Harvest Portfolios. ETF — Торгуемый на бирже фонд (англ. Exchange Traded Fund), Биржевой инвестиционный фонд — индексный фонд, паи (акции) которого обращаются на бирже.

Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса. В отличие от индексного ПИФа, с акциями ETF можно производить все те же самые операции, которые доступны для обыкновенных акций в биржевой торговле.

В этом основное преимущество ETF перед ПИФ — операции по акциям ETF могут совершаться в течение всего торгового дня, и их цена меняется в зависимости от активности участников рынка. Фактически ETF является новым видом ценных бумаг, выполняющим роль сертификата на портфель акций, облигаций, биржевых товаров.