Регулятор Японии вынес предписания шести криптобиржам

На сайте финансового регулятора Японии - Агентства по финансовым услугам (FSA) опубликованы приказы по улучшению работы для шести криптобирж после проверок, совершенных в офисах компаний за последние несколько месяцев.

Регулирующий орган вынес предписания в виде административных наказаний и санкций в отношении QUOINE, BitFlye, Bit Bank, BTC Box Corporation, Bit Point, Tech Bureau.

Регулятор призывает улучшить системы внутреннего аудита и защиты пользователей, чтобы обеспечить эффективную и надлежащую работу, а также обеспечить меры против отмывания денег и финансирования терроризма.

FSA начала инспектировать работу лицензированных бирж в апреле этого года после хакерского взлома Coincheck, где были украдены монеты NEM на $530 млн., для обеспечения контроля за деятельностью криптовалютных площадок.

После первых проверок японский регулятор ужесточил правила регистрации криптовалютных бирж.

По результатам исполнения требований регулятора площадки должны подать в FSA письменный отчет о прогрессе в совершенствовании своих систем. FSA заявила, что до тех пор, пока биржи не смогут удовлетворить все требования регулирующего органа, они должны продолжать предоставлять дополнительные отчеты до 10 числа каждого месяца.

С июня в Японии вступил в силу запрет анонимных криптовалют, которые потенциально могут использоваться в преступных целях и препятствовать, например, расследованиям.