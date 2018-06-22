На сайте финансового регулятора Японии - Агентства по финансовым услугам (FSA) опубликованы приказы по улучшению работы для шести криптобирж после проверок, совершенных в офисах компаний за последние несколько месяцев.
Регулирующий орган вынес предписания в виде административных наказаний и санкций в отношении QUOINE, BitFlye, Bit Bank, BTC Box Corporation, Bit Point, Tech Bureau.
Регулятор призывает улучшить системы внутреннего аудита и защиты пользователей, чтобы обеспечить эффективную и надлежащую работу, а также обеспечить меры против отмывания денег и финансирования терроризма.
FSA начала инспектировать работу лицензированных бирж в апреле этого года после хакерского взлома Coincheck, где были украдены монеты NEM на $530 млн., для обеспечения контроля за деятельностью криптовалютных площадок.
После первых проверок японский регулятор ужесточил правила регистрации криптовалютных бирж.
По результатам исполнения требований регулятора площадки должны подать в FSA письменный отчет о прогрессе в совершенствовании своих систем. FSA заявила, что до тех пор, пока биржи не смогут удовлетворить все требования регулирующего органа, они должны продолжать предоставлять дополнительные отчеты до 10 числа каждого месяца.
С июня в Японии вступил в силу запрет анонимных криптовалют, которые потенциально могут использоваться в преступных целях и препятствовать, например, расследованиям.
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