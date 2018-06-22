Bithumb вернет $31.3 млн, украденных хакерами

Bithumb после хакерского взлома, когда у биржи было украдено $31.3 млн, опубликовала отчет об инциденте и заявила, что сумма нанесенного ущерба будет полностью покрыта из средств собственного фонда.

Фактически биржа отчитывается о шагах, которые она предпринимает для обеспечения безопасности и сохранности активов.

Bithumb сообщила, что работает с другими криптовалютными биржами и посредниками, чтобы предотвратить дальнейшие потери и возвратить средства. В настоящее время биржа хранит средства компании и средства клиентов отдельно друг от друга. В сообщении отмечается о безопасности сервисов.

Криптобиржа уточняет, что заявленные Корейскому агентству по вопросам Интернета и безопасности (KISA) потери в размере $31.3 млн (35 млрд корейских вон) в конечном итоге будут снижены за счет действий биржи.

Биржа заявляет, что сумма на­не­сен­но­го ущер­ба будет пол­но­стью по­кры­та из средств соб­ствен­но­го фонда Bithumb, на счету ко­то­ро­го на­хо­дит­ся около $450 млн. "Ком­па­ния со­став­ля­ет гра­фик по­га­ше­ния ущер­ба. На плат­фор­ме ве­дут­ся вос­ста­но­ви­тель­ные ра­бо­ты. Мы ожи­да­ем, что после их за­вер­ше­ния ущерб ока­жет­ся мень­ше озву­чен­ной ранее суммы", - ска­за­но в со­об­ще­нии.

Пока платформа не представила никаких подробностей о том, как была осуществлена атака или какие криптовалюты и в каком количестве были украдены. Эксперты считают, что основной целью хакеров были токены XRP.

К расследованию инцидента присоединились Корейская комиссия связи, KISA и Национальное полицейское агентство.

В связи с инцидентом временно приостановлены все услуги, включая депозиты и снятие монет. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока биржа не внесет все необходимые изменения, о чем она сразу же уведомит своих клиентов.Напомним, что биржа была атакована в ночь со вторника на среду на этой неделе.