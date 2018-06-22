Bithumb после хакерского взлома, когда у биржи было украдено $31.3 млн, опубликовала отчет об инциденте и заявила, что сумма нанесенного ущерба будет полностью покрыта из средств собственного фонда.
Фактически биржа отчитывается о шагах, которые она предпринимает для обеспечения безопасности и сохранности активов.
Bithumb сообщила, что работает с другими криптовалютными биржами и посредниками, чтобы предотвратить дальнейшие потери и возвратить средства. В настоящее время биржа хранит средства компании и средства клиентов отдельно друг от друга. В сообщении отмечается о безопасности сервисов.
Криптобиржа уточняет, что заявленные Корейскому агентству по вопросам Интернета и безопасности (KISA) потери в размере $31.3 млн (35 млрд корейских вон) в конечном итоге будут снижены за счет действий биржи.
Биржа заявляет, что сумма нанесенного ущерба будет полностью покрыта из средств собственного фонда Bithumb, на счету которого находится около $450 млн. "Компания составляет график погашения ущерба. На платформе ведутся восстановительные работы. Мы ожидаем, что после их завершения ущерб окажется меньше озвученной ранее суммы", - сказано в сообщении.
Пока платформа не представила никаких подробностей о том, как была осуществлена атака или какие криптовалюты и в каком количестве были украдены. Эксперты считают, что основной целью хакеров были токены XRP.
К расследованию инцидента присоединились Корейская комиссия связи, KISA и Национальное полицейское агентство.
В связи с инцидентом временно приостановлены все услуги, включая депозиты и снятие монет. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока биржа не внесет все необходимые изменения, о чем она сразу же уведомит своих клиентов.Напомним, что биржа была атакована в ночь со вторника на среду на этой неделе.
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