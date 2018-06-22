Близнецы Винклвосс получили седьмой патент

Патент был присвоен фирме Winklevoss IP LLP. Оба брата-близнеца Винклвосс укааны в качестве изобретателей вместе с Эваном Луи Грибелем, Кэтлин Хилл Мориарти и Грегори Элиасом Хеталисом.

В патенте подробно описан метод "для обеспечения биржевого продукта, на котором хранятся цифровые математические активы", а также выпуск акций, привязанных к этому ETP.

Это весомое добавление к уже имеющимся 6 патентам братьев, но не совсем ясно, когда и как концепции будут применяться к продуктам реального мира. ETP стуктура, похожая на биржевой фонд ETF, является типом ценной бумаги, цена которой получена из других инвестиционных инструментов — в данном случае — криптоконверсий.

Братья Винклвосс подали заявку на патент в прошлом месяце для системы, которая устанавливает транзакции для ETP, привязанных к криптоконверсии.

Это касается множества криптовалют от крупных (Биткойн, Ефириум, Монеро) до менее известных, например, BBQcoin. Этот патент стал седьмым у близнецов Винклвосс, тогда как первый они получили всего лишь в декабре 2017 года. И он продвигает братьев к намеченной ими цели — формирование синтетической торговой среды, где фиатные и криптомонеты будут торговаться вместе.

Ранее в марте 2017 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отвергла предложение братьев Винклвоссов о том, чтобы перечислить биржевой фонд с привязкой к биткойнам (ETF), сославшись на "правила национальной биржи ценных бумаг", предназначенные для предотвращения мошеннических и манипулятивных действий и практики, а также для защиты инвесторов и общественных интересов".

Наличие патентов затруднит традиционным площадкам процедуру отказа во взаимодействии новой индустрии.