Один из наиболее дискутируемых вопросов — безопасность данных на блокчейне и в смарт-контрактах — стал поводом для создания альянса технологического гиганта Intel и стартапа Enigma (вырос из одной их научных групп в Массачусетском технологическом институте, работавшей над созданием более приватной платформы для децентрализованных приложений).
Цель альянса — усовершенствование "секретных контрактов" (тип смарт-контрактов, который предусматривает создание децентрализованных приложений (Dapp) с некоторой гибкостью в сокрытии данных), ориентированных на повышенную защиту персональных данных.
Пресс-секретарь Enigma сказал: "Конфиденциальность в настоящее время является самым большим препятствием для принятия интеллектуальных контрактов. Блокированные цепи хороши в эффективности и удобстве, но плохие в плане конфиденциальности.
Смарт-контракты и децентрализованные приложения должны иметь возможность использовать не конфиденциальные данные без публичного раскрытия, чтобы увидеть они могли быть приняты для использования в мире".
Enigma внедрит технологию Intel Software Guard Extensions (SGX) во второй половине 2018 года. По словам разработчиков, Enigma намерена запустить тестинговую сеть через 2-3 недели, а после выявления всех недочетов и их устранения — основную сеть с середины года.
Enigma планирует совместно с Intel и другими отраслевыми партнерами разработать приложения, поддерживающие протокол Dapp и SGX, что станет доказательством концепции о высоком потенциале объединения этих двух технологий.
"Intel стремится к преобразованию бизнеса, сокращая издержки при создании полноценных решений на базе блокчейна и сотрудничая с индустрией для решения проблем приватности, безопасности и масштабируемости.
Протокол Enigma позволит решить эти проблемы в публичных блокчейнах, улучшив параметры конфиденциальности и безопасности смарт-контрактов", — рассказал вице-президент Intel Рик Эчеваррия (Rick Echevarria).
Обе компании проводят исследования и разработки в надежных средах исполнения (TEE), которые являются неотъемлемой частью технологии Intel SGX и защищают данные и коды. В частности, TEE ссылаются на пространство на основном процессоре устройства, которое отделено от его операционной системы и отвечает за хранение и защиту данных в безопасной среде.
В этой связи целью Intel и Enigma является создание "программного обеспечения на уровне производства, которое можно легко масштабировать". Своевременность сотрудничества очевидна в силу больших объемов хищения хакерами криптовалют с бирж и из кошельков, а также из смарт-контрактов.
Наиболее заметным из них является, возможно, взлом DAO в 2016 году, когда 3,6 миллиона эфиров, стоимостью в то время около $50 млн, были украдены из децентрализованного и автономного фонда венчурного капитала именно в результате уязвимости в интеллектуальном контракте.
Директор Enigma Гай Зыскинд подчеркнул необходимость секретных контрактов для повышения технологии конфиденциальности всех блокчен-разработок. Например, истории с майнингом криптомонет, когда доказательствами с нулевым раскрытием становится особенно уязвимым в анонимных полилогах, когда несколько "ненадежных и анонимных" сторон выполняют вычисления.
Поэтому Зыскинд сказал, что секретные контракты предоставляют "недостающую часть", выполняя вычисления с использованием зашифрованных данных, которые остаются скрытыми от сетевых узлов.
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