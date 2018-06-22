Национальный банк Швейцарии: криптовалюты слишком примитивны

Член правления Швейцарского национального банка (SNB) Томас Мозер на конференции Crypto Valley blockchain в Цуге рассказал, что считает криптовалюты и блокчейн в настоящее время слишком примитивными, чтобы центральный банк рассматривал их для запуска национальной цифровой валюты.

Он сравнил технологию блокчейн в нынешнем виде с "бесполезной инновацией" наподобие компакт-дисков. Оцифровка музыки стала полезна и практична только после того, как появилась инновация в потоковой передаче, которая предоставила совершенно новую модель для потребителей. "Что-то подобное должно произойти с биткоином. Люди будут переключаться только на что-то новое, если оно работает лучше или дешевле", - считает Мозер.

По его мнению, теоретически потенциал у блокчейна как технологии есть, но только в случае, если она "станет качественно другой и будет отличаться от той, что есть сегодня".

Другие участники конференции более оптимистично смотрят на технологию блокчейн, предсказывая, что технология будет широко распространена и будет использоваться в течение пяти лет. Часть из них отмечали, что центральные банки, у которых есть монополия на создание денег в настоящее время, заинтересованы в том, чтобы "тормозить" развитие криптовалют.