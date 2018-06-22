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Блокчейн как инструмент ООН для помощи беженцам

Экономика » Криптовалюты

ООН рассматривает возможность по введению блокчейна для облегчения процедуры идентификации беженцев, которых в мире по данным Агентства Организации Объединенных Наций по делам беженцев насчитывается 25,4 миллиона беженцев и около 3,1 миллиона лиц, ищущих убежища.

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Это один из вариантов использования технологии блокчена, чтобы снизить уровень несправедливости в мире. Такими же, по мнению ряда мировых правозащитных структур, являются все случаи рабского труда, в первую очередь детского и женского, а также пресечение доступа активов, добытых преступным или обманным путем, на рынок "чистых" активов.

В частности речь идет об алмазах и кобальте, хлопке и т.д. Введение хранения данных на технологии распределенного реестра позволит многим странам, принимающим беженцев, еще на ранней стадии определить являются ли прибывшие без документов люди действительно беженцами, или злонамеренными элементами.

Решится вопрос по установлению родства для потерявшихся или оставшихся одних детей для поиска их родственников или определении опекунства. Особенное значение такие решения приобретают в современной ситуации, когда, например, развитые страны Евросоюза, подвергаются атаке беженцев с Севера Африки и у правительств стран-доноров нет уверенности в благонадежности некоторых прибывших.

Лидеры отрасли блокчейн разрабатывают и предлагают решения для этих целей. Так, Джозеф Томпсон (Joseph Thompson), соучредитель AID:Tech, компании, использующей технологию блокчейна для «предоставления корпоративных решений международным общественным организациям, правительствам и компаниям с целью помочь им решить некоторые из наиболее укоренившихся проблем в их индустриях», считает, что беженцы остро нуждаются в современных решениях цифровой идентификации личности.

«Беженцы, вовлеченные в затяжные кризисы, очень уязвимы, особенно когда мы смотрим на проблему идентификации. Беженцам нужно не только перевыпустить свое удостоверение личности, чтобы обеспечить чувство принадлежности к своей нации, но также это необходимо с правовой, социальной и политической точек зрения.

Разумеется, проблема гораздо глубже обычной необходимости выпуска удостоверения личности, поскольку глобальные кризисы, происходящие во всем мире, различны и ситуации беженцев отличаются», - сказал он в своем заявлении. По мнению Томпсона ООН «подсветила вопрос идентификации личности в рамках целей устойчивого развития, когда Всемирный банк ввел руководящие принципы в отношении того, как должны разрабатываться системы идентификации».

Это «обнадеживающие признаки», которые, однако говорят о том, что по-прежнему необходим «значительный прогресс» для решения проблем, связанных с идентификацией уязвимых групп. «Эффективное решение в области идентификации личности должно быть гибким, надежным и устойчивым, а также учитывать переходные обстоятельства, с которыми часто сталкиваются беженцы.

Особенно важно и тревожно, что дети-беженцы рождаются с риском упустить свою юридическую идентификацию - основу для доступа к формальным услугам, включая здравоохранение и образование,» считает Томпсон.

Обеспечить доступ к цифровой информации по беженцам может помочь программа Self Sovereign Identity. Платформа существует как проект Social Alpha Foundation - некоммерческой, грантовой платформы, которая финансирует создание блокчейнов, ориентированных на социальные улучшения и гуманитарную работу.

Решения в области цифровой идентификации, такие как Self Sovereign Identity, в большей степени помогут «невидимому населению» беженцев, которые не имеют юридической защиты или формальных гарантий, связанных с верифицируемой идентификацией.

«Например Self Sovereign Identity, основанная на ключе, внутрисетевая децентрализованная платформа цифровой идентификации, потенциально способна помочь устранить проблемы, связанные с выпуском государственных удостоверений личности на бумажных носителях.

Она может позволить людям восстановить контроль над собственной информацией и обеспечить международную защиту беженцев и «невидимого населения» (лиц без гражданства или тех, у кого нет удостоверений личности)», - считает соучредитель и председатель Social Alpha Foundation Нидия Чжан (Nydia Zhang).

Брюс Силков (Bruce Silcoff), генеральный директор Shyft Network, полагает, что наличие верифицируемого удостоверения личности «является правом, а не привилегией». Shyft разрабатывает свою платформу идентификации на основе блокчейна.

«Мы развиваемся в мире, где география все чаще определяет судьбу, и это должно измениться. Мы являемся свидетелями того, как миллионы беженцев, мигрантов и лиц, ищущих убежища, пересекают границы, чтобы избежать насилия и создать лучшую жизнь для себя и своих семей.

Вместо этого они сталкиваются с институциональными барьерами, неспособностью получить доступ к базовым услугам и участвовать в глобальной экономике», - заявил Силков. Удостоверение личности, по словам Силкова, должно быть трансграничным, не привязанным к бюрократии централизованных организаций и процессам утверждения.

«Shyft разрушает стены и барьеры, создавая мосты, которые помогают преодолеть границы, и работает с государственными и активными организациями, чтобы изменить систему управления идентификации людей. Учитывая масштабы глобального кризиса идентификации, никогда еще не было более важно работать над решениями, которые помогут построить более справедливое будущее для всех».

Accenture и Microsoft создали платформу для идентификации беженцев, прототип которой был представлен в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в рамках программы ID2020. При поддержке государственного и частного сектора, технологических гигантов и НПО, правовая идентификация людей будет обеспечена к 2020 году.

Сегодня более 2 млрд. человек в мире живут без доступа к формальным финансовым услугам, а 2,4 млрд. человек живут без юридической идентичности. Какая из платформ станет наиболее удачным решением пока неизвестно, но поступательное движение сообщества по расширению возможностей по доступу к базовым государственным, финансовым и юридическим услугам будет способствовать выравниванию прав людей во всем мире.

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