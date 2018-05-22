Госдуме необходимы пара месяцев на консультации с Центробанком и Минэкономразвития до внесения поправок о криптовалюте в Гражданский кодекс. Об этом заявил глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Пока мы убираем из законопроекта о цифровых правах, который вносит изменения в ГК, все о криптовалютах, потому что дискуссии этот пункт вызывает очень жесткие. Они во всем мире происходят, и мы, наверное, дискуссию еще месяца два будем продолжать с тем, чтобы с Центральным банком, с Минэкономразвития выработать единую позицию для регулирования вопроса", - цитирует слова Крашенинникова "Парламентская газета".
Сегодня в нижней палате парламента рассматривают законопроекты, регулирующие сферу цифровых денег: "О цифровых финансовых активах", "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» и "О цифровых правах".
В конце апреля Правительство подготовило заключение по законопроекту о цифровых финансовых активах, где внесло ряд предложений. Кабмин готов поддержать законопроект, внесенный депутатами Госдумы Аксаковым, Дивинским, Николаевым и членом Совета Федерации Журавлевым, при условии его доработки ко второму чтению.
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