Украинские полицейские майнили крипту прямо в отделении

Полиция города Ровно начала уголовное производство в отношении своих сотрудников, которых подозревают в краже электричества для майнинга криптовалют на рабочем месте. Об этом сообщают СМИ.

По имеющейся информации, деятельность по добыче криптовалют сотрудники отдела связи и коммуникации Нацполиции в Ровненской области вели около четырех месяцев.

Впрочем, количество потребленной ими электроэнергии и название добываемой криптовалюты не уточняется. Работающее оборудование для майнинга было обнаружено в прошлом месяце сотрудниками департамента внутренней безопасности.

В тот же день следователь областного управления изъял у коллег два деревянных каркаса, на которых размещались восемь видеокарт, шесть блоков питания, два жестких диска, материнская плата и системный блок. Примечательно, что помещение, где нашли майнинг-ферму, входит в комплекс зданий, используемых городским отделением полиции и Ровненским ГУНП в области.

Следователи начали досудебное расследование. Установлено, что с начала 2018 года должностные лица отдела связи и коммуникации ГУ ЧП в Ровенской области, злоупотребляя своим служебным положением, использовали электрическую энергию ГУНП в собственных целях.

Также сообщалось, что в Одессе на 6-ой станции Большого Фонтана, возле офиса фирмы Украинская национальная блокчейн ассоциация, занимающейся продажей криптовалют, в понедельник произошли беспорядки, в которых участвовали несколько десятков активистов из разных организаций. На месте присутствовала полиция, правоохранители пытались не допустить столкновений.