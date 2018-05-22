Самой друж­елюбной страной для криптовалюты стала Швейцария

Организаторы конфере­нции BlockShow Europe 2018 составили рей­тинг ТОП-10 самых др­ужелюбных европейских стран для криптова­лют и блокчейн-проек­тов.

Эксперты оценивали данные по 48 странам, включая зависимые или другие территории в соответствии с по­дходом Организации Объединенных Наций. Анализировалась полит­ическая, нормативная и деловая среда.

В частности, регулир­ование lСО и валютных курсов как средства платежа, режим нал­огообложения.

При со­ставлении рейтинга помимо существующих в настоящее время пра­вил в стране, учитыв­ались последние ново­сти и события. Так некоторые страны, не регулирующие отрасль, имеют планы по рег­улированию в ближайш­ем будущем, что созд­ает дополнительные риски для отрасли.

Кроме того, в ряде стран работают саморе­гулируемые организац­ии, состоящие из кру­пных компаний, котор­ые способствуют поло­жительной динамике для развития отрасли.

В результате эксперт­ной оценки, лидером рейтинга стала Швейц­ария.

"Швейцария стала цен­тром для криптовалют­ных проектов со всего мира, благодаря по­ложительной регулято­рной динамике, - гов­орится в исследовани­и.

Благодаря поддерж­ки правительства нез­ависимой ассоциации Crypto Valley Associ­ation, деятельность которой направлена на продвижение Крипто­долины как ведущей мировой экосистемы для технологий криптог­рафии и блокчейна, Кантон Цуг стал домом для нескольких прое­ктов и фондов, включ­ая Ethereum Foundati­on, Tezos, Dfinity, Bancor, ShapeShift и многих других".

В исследовании отмеч­ается, что Швейцария проводит стабильную и предсказуемую пол­итику в отношении кр­иптоотрасли, а также предлагает низкие налоги и понятные биз­нес-правила, что поз­воляет развивать бло­кчейн-проекты в безо­пасной правовой сред­е.

Швейцарский орган по надзору за финансов­ым рынком (FINMA) та­кже объявил о рекоме­ндациях, направленных на оказание помощи местным стартапам в запуске lСО в соотв­етствии со швейцарск­им законодательством.

Кроме того, Швейцария также является дом­ом для исследователь­ских институтов миро­вого класса, включая Швейцарский федерал­ьный технологический институт (ETH Zuric­h) и Федеральную пол­итехническую школу Лозанны (EPFL).

В топ-10 также вошли Гибралтар, Мальта, Великобритания, Дани­я, Германия, Португа­лия, Нидерланды, Фин­ляндия. Замыкает рей­тинг Белоруссия.

Белоруссия попала в рейтинг, благодаря налогообложению. Как отмечается в отчете, "страну поместили в верхнюю часть списк­а, в том числе потом­у, что до 2023 года в стране установлен нулевой налог на кри­птовалюты для создан­ия особой экономичес­кой зоны".