Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Самой друж­елюбной страной для криптовалюты стала Швейцария

Экономика » Криптовалюты

Организаторы конфере­нции BlockShow Europe 2018 составили рей­тинг ТОП-10 самых др­ужелюбных европейских стран для криптова­лют и блокчейн-проек­тов.

Самой друж­елюбной страной для криптовалюты стала Швейцария. 387127.jpeg

Эксперты оценивали данные по 48 странам, включая зависимые или другие территории в соответствии с по­дходом Организации Объединенных Наций. Анализировалась полит­ическая, нормативная и деловая среда.

В частности, регулир­ование lСО и валютных курсов как средства платежа, режим нал­огообложения.

При со­ставлении рейтинга помимо существующих в настоящее время пра­вил в стране, учитыв­ались последние ново­сти и события. Так некоторые страны, не регулирующие отрасль, имеют планы по рег­улированию в ближайш­ем будущем, что созд­ает дополнительные риски для отрасли.

Кроме того, в ряде стран работают саморе­гулируемые организац­ии, состоящие из кру­пных компаний, котор­ые способствуют поло­жительной динамике для развития отрасли.

В результате эксперт­ной оценки, лидером рейтинга стала Швейц­ария.

"Швейцария стала цен­тром для криптовалют­ных проектов со всего мира, благодаря по­ложительной регулято­рной динамике, - гов­орится в исследовани­и.

Благодаря поддерж­ки правительства нез­ависимой ассоциации Crypto Valley Associ­ation, деятельность которой направлена на продвижение Крипто­долины как ведущей мировой экосистемы для технологий криптог­рафии и блокчейна, Кантон Цуг стал домом для нескольких прое­ктов и фондов, включ­ая Ethereum Foundati­on, Tezos, Dfinity, Bancor, ShapeShift и многих других".

В исследовании отмеч­ается, что Швейцария проводит стабильную и предсказуемую пол­итику в отношении кр­иптоотрасли, а также предлагает низкие налоги и понятные биз­нес-правила, что поз­воляет развивать бло­кчейн-проекты в безо­пасной правовой сред­е.

Швейцарский орган по надзору за финансов­ым рынком (FINMA) та­кже объявил о рекоме­ндациях, направленных на оказание помощи местным стартапам в запуске lСО в соотв­етствии со швейцарск­им законодательством.

Кроме того, Швейцария также является дом­ом для исследователь­ских институтов миро­вого класса, включая Швейцарский федерал­ьный технологический институт (ETH Zuric­h) и Федеральную пол­итехническую школу Лозанны (EPFL).

В топ-10 также вошли Гибралтар, Мальта, Великобритания, Дани­я, Германия, Португа­лия, Нидерланды, Фин­ляндия. Замыкает рей­тинг Белоруссия.

Белоруссия попала в рейтинг, благодаря налогообложению. Как отмечается в отчете, "страну поместили в верхнюю часть списк­а, в том числе потом­у, что до 2023 года в стране установлен нулевой налог на кри­птовалюты для создан­ия особой экономичес­кой зоны". 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Как отдохнуть
По-японски вкусно... Или?
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Читательский топ
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
В Германии обнаружили смену курса Путина
Названы страны, вторжение в которые окончится катастрофой
В России начаты испытания первого носителя "Калибров"
Новости Все >
ЕС обсудит с Британией ужесточение санкций против России
Посол ЕС позвал Россию вместе решать вопрос Ирана
Обама станет звездой сериала
Экс-министра ДНР высылают из России на Украину
У российского спецназа новейший бронеавтомобиль КамАЗ 53949 "Тайфунёнок"
Россия собралась обложить США пошлинами на полмиллиарда долларов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России

Военные США разгружают свою бронетехнику в порту Антверпена для дальнейшей отправки в Польшу, сообщила бельгийская пресса. 

Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Евросоюз
В Германии обнаружили смену курса Путина
Мир
Названы страны, вторжение в которые окончится катастрофой
США и Канада
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России

Военные США разгружают свою бронетехнику в порту Антверпена для дальнейшей отправки в Польшу, сообщила бельгийская пресса. 

Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Общество
Правительство решило взять деньги из карманов россиян
Мир
Англия не удостоила визы одного из своих богатейших резидентов Романа Абрамовича?

Англия не отказала Роману Абрамовичу в инвестиционной визе.

Англия не удостоила визы одного из своих богатейших резидентов Романа Абрамовича?
Названы страны, вторжение в которые окончится катастрофой
Мир
Названы страны, вторжение в которые окончится катастрофой
США и Канада
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Ислам
Рамадан священен не только для мусульман
Дарья Касьянова По-японски вкусно... Или? Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 22.05 глубокомысленны Соломон Соловьев Любовь Степушова Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм Любовь Степушова
Комментарии
В провинции начали пороть псевдовоенных-попрошаек
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Принц Уильям: африканцы должны прекратить рожать
Принц Уильям: африканцы должны прекратить рожать
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
В Германии напомнили об успехах немецкого танкостроения в мировых войнах
В Кремле объяснили, как реагировать на провалы испытаний "русских ракет"
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
Новый фронт: Россия, Европа, Китай против США
Первый отравляющий газ изобрели в фирме Bayer. Вы не знали?
Принц Уильям: африканцы должны прекратить рожать
Почему Путин отказался от зарубежных визитов
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века

Великая стратегия России в XXI веке заключается в том, чтобы стать высшей "балансирующей" силой в афро-евразийском регионе путем дипломатического управления.

Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Почему Америку преследуют военные неудачи
США и Канада
Почему Америку преследуют военные неудачи
Улицы разбитых Скрипалей
Мир
Улицы разбитых Скрипалей
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
США и Канада
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Бывший СССР
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Евросоюз
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Мир
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
США и Канада
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался