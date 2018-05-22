Организаторы конференции BlockShow Europe 2018 составили рейтинг ТОП-10 самых дружелюбных европейских стран для криптовалют и блокчейн-проектов.
Эксперты оценивали данные по 48 странам, включая зависимые или другие территории в соответствии с подходом Организации Объединенных Наций. Анализировалась политическая, нормативная и деловая среда.
В частности, регулирование lСО и валютных курсов как средства платежа, режим налогообложения.
При составлении рейтинга помимо существующих в настоящее время правил в стране, учитывались последние новости и события. Так некоторые страны, не регулирующие отрасль, имеют планы по регулированию в ближайшем будущем, что создает дополнительные риски для отрасли.
Кроме того, в ряде стран работают саморегулируемые организации, состоящие из крупных компаний, которые способствуют положительной динамике для развития отрасли.
В результате экспертной оценки, лидером рейтинга стала Швейцария.
"Швейцария стала центром для криптовалютных проектов со всего мира, благодаря положительной регуляторной динамике, - говорится в исследовании.
Благодаря поддержки правительства независимой ассоциации Crypto Valley Association, деятельность которой направлена на продвижение Криптодолины как ведущей мировой экосистемы для технологий криптографии и блокчейна, Кантон Цуг стал домом для нескольких проектов и фондов, включая Ethereum Foundation, Tezos, Dfinity, Bancor, ShapeShift и многих других".
В исследовании отмечается, что Швейцария проводит стабильную и предсказуемую политику в отношении криптоотрасли, а также предлагает низкие налоги и понятные бизнес-правила, что позволяет развивать блокчейн-проекты в безопасной правовой среде.
Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком (FINMA) также объявил о рекомендациях, направленных на оказание помощи местным стартапам в запуске lСО в соответствии со швейцарским законодательством.
Кроме того, Швейцария также является домом для исследовательских институтов мирового класса, включая Швейцарский федеральный технологический институт (ETH Zurich) и Федеральную политехническую школу Лозанны (EPFL).
В топ-10 также вошли Гибралтар, Мальта, Великобритания, Дания, Германия, Португалия, Нидерланды, Финляндия. Замыкает рейтинг Белоруссия.
Белоруссия попала в рейтинг, благодаря налогообложению. Как отмечается в отчете, "страну поместили в верхнюю часть списка, в том числе потому, что до 2023 года в стране установлен нулевой налог на криптовалюты для создания особой экономической зоны".
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