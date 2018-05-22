В Колорадо на выборы можно будет жертвовать криптовалюты

Власти американского штата Колорадо рассматривают возможность легализации сбора пожертвований в биткоинах для политических кампаний.

Секретарь штата Уэйн Уильямс (Wayne Williams) внес это предложение, которое предполагает, что пожертвования в биткоинах должны будут производиться в соответствии с теми же правилами, что и обычные взносы.

Из-за волатильности криптовалют величина таких пожертвований будет определяться в момент вклада. Правительство штата заявило, что приветствует мнение общественности по этому вопросу и до 23 мая 2018 года любой житель штата может высказать свое мнение и дать предложения в администрацию штата.

Пожертвования - часть американского политического механизма. Биткоин и криптовалюты действительно могут оказать влияние на политические кампании. Федеральная избирательная комиссия (FEC) в 2014 году утвердила криптовалюты в качестве способа финансирование избирательных кампаний, решив классифицировать такие вклады, как "неденежные пожертвования".

Первым в США штатом, принявшим новую реальность стал Нью-Гемпшир, который одобрил подобную инициативу еще в 2014 году, когда республиканец Эндрю Хемингуэй (Andrew Hemingway) стал первым политиком США, который согласился принять пожертвования в биткоине.

Рэнд Пол (Rand Paul) также принимал пожертвования в биткоинах в своей предвыборной президентской гонке в 2015 году.

На сегодняшний день самым крупным пожертвованием в криптовалюте на политическую кампанию стали 0,244 BTC (4 500 долларов), полученные Остином Петерсеном (Austin Petersen) из Миссури.

Но есть и серьезные вопросы из-за анонимности криптовалют - риск проникновения в политические технологии "грязных денег" весомый аргумент против и противоречит принципам политических пожертвований в Америке.

Существует также проблема волатильности, которая может усложнить сбор средств. Даже Сюзанна Стайерт, заместитель секретаря штата Колорадо, соглашается с этим. Она отметила: "Кампании, которые будут принимать криптовалюты, потенциально могут столкнуться с проблемами в бухгалтерии".