Экс-гендиректор OKEx станет вице-президентом Huobi

Бывший генеральный директор китайской криптовалютной биржи OKEx Крис Ли (Chris Lee) объявил, что присоединяется к конкурирующей платформе Huobi в качестве вице-президента по развитию глобального бизнеса.

Согласно сообщению Huobi, Крис Ли возглавит группу, отвечающую за стратегию глобальных слияний и поглощений, а также будет курировать международное развитие биржи.

"Я очень верю в технологию блокчейна и рассматриваю наличие криптовалютных бирж как главного аспекта этой отрасли", – заявил он. Назначение на новую должность пройдет через неделю после того, как Ли объявил в WeChat о своем уходе из OKEx, где он работал с 2015 года.

"Я сделал все, что мог для своего бывшего работодателя. Первое поколение команды менеджеров ушло. Сколько осталось представителей второго поколения? И сколько за последние три-четыре года ушло технических директоров?" – сказал Ли.

Huobi Group - китайская криптобиржа, основанная 2013 Леон Ли со штаб-квартирой в Сингапуре. Huobi известна своей международной многоязычной торговой платформой и обменом валюты.

Есть офисы в Гонконге, Корее, Японии и США Штатах. Huobi привлек капитал от инвесторов, включая Дай Чжикан, Sequoia Capital и Zhen Fund. В декабре 2017 года оборот Huobi превысил $850 млн.

Продукты: Huobi Pro, Автономная цифровая активация Huobi (HADAX), Huobi OTC, Huobi Mining Pool, Huobi Korea, Huobi US (HBUS), Huobi China, Лаборатории Huobi, Академия блочной цепи Huobi.

В октябре 2017 года Huobi скорректировал свою деловую и организационную структуру для расширения по всему миру. OKEx - Финтехкомпания, основанная 2014 году со штаб-квартирой в Гонконге, основатель Стар Ксу (Star Xu), Тим Байун, главный рисковик, Джейсон Лау вице-президент по развитию бизнеса, Энди Чунг главный операционный директор.

OKEx предоставляет передовые финансовые услуги глобальным трейдерам с использованием технологии blockchain. Компания предоставляет сотни торговых марок и фьючерсов, чтобы помочь трейдерам оптимизировать свою стратегию.

Представлена в более чем 100 странах. Привлекла инвестиции в миллионы долларов от ведущих предприятий VenturesLab (один из основателей Тим Дрейпер), Ceyuan Ventures, Giant Network Group, Longling Capital, Qianhe Capital Management, eLong Inc. 14 апреля 2018 года OKEx объявила, что она будет расширяться до Мальты.