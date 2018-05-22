LMAX запускает криптобиржу для институциональных инвесторов

Британская финтех-компания LMAX Exchange Group объявила об открытии торговой площадки LMAX Digital – первой криптовалютной биржи для институциональных инвесторов.

На ней можно будет совершать сделки в пяти криптовалютах: биткоине, эфире, биткеше, лайткойне и риппле. Генеральный директора LMAX Exchange Дэвида Мерсера (David Mercer) отметил, что именно развитие институциональной торговли криптовалютами станет главным показателем становления отрасли, поэтому его компания предлагает учреждениям платформу для безопасного приобретения, торговли и хранения криптовалюты с высокой степенью ликвидности.

LMAX Digital предлагает общий свод правил для всех участников торгов и предоставляет для хранения финансов своих пользователей мультиподписные кошельки.

"Наша новая биржа поможет сделать криптовалюты мейн­стри­мом", – заявил он. LMAX Digital будет проводить операции в Лондоне, где стоит ее центр обработки данных.

В ближайшее время компания планирует открыть отделения LMAX Digital в Токио и Нью-Йорке. От­кры­тие крип­то­бир­жи LMAX поддержит те­ку­щий пе­ри­од роста прибыли компании, которая завер­ши­ла 2017 год с ре­кордной при­бы­лью.

LMAX Exchange Group - это лондонский многосторонний торговый объект (MTF) для торговли на форекс. LMAX Exchange обеспечивает минимальное отставание по времени сделки, место исполнения контракта для электронной торговли иностранной валютой FX.

LMAX Exchange управляет глобальной инфраструктурой обмена валют с соответствующими драйверами в Лондоне, Нью-Йорке и Токио.

Компания была запущена в 2010 году и к 2016 году стала основным MTF для торговли на форекс. В 2013 году компания расширила свои услуги в США и установила второй драйвер в Нью-Йорке. С 2016 года LMAX Exchange активно развивает криптонаправление.