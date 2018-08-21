Южнокорейские эксперты по блокчейн создадут агентство

Группа южнокорейских экспертов по блокчейн создаст правовое агентство для изучения технологии и применения ее в различных областях общества, сообщает местное издание News Yonhap News.

Согласно объявлению, ассоциация, получившая название "Юридическое общество блокчейн", будет официально представлена ​​в Южной Корее в эту пятницу, 24 августа. Блокчейн ориентированная организация нацелена на разработку правовой основы для приложений распределенной бухгалтерской технологии (DLT), а также для налаживания сотрудничества между различными областями, такими как "экономика, компьютерная инженерия" и бизнес.

Юридическое общество Blockchain будет использовать усилия экспертов из разных сфер, таких как юридические лица, университеты и другие отраслевые специалисты, с тем чтобы изучить правовые аспекты новой технологии и разработать законодательство для регулирования блокчейн, сообщает Yonhap News.

Ранее в этом году Корейская ассоциация блокчейн (KBA) объявила о создании внутренней системы саморегулирования для своих 14-ти криптообменных бирж. В июле три министерства Южной Кореи — Национальное статистическое управление, Министерство науки и технологий и Министерство информации и коммуникаций — продемонстрировали совместную инициативу по созданию новых отраслевых классификаций для национальных отраслевых стандартов.

Недавно Южная Корея также объявила о планах по продвижению технологии блокчейн наряду с другими семью областями национальной экономики, планируя инвестировать 5 миллионов вон или примерно 4,4 миллиарда долларов в следующем году.