В России предлагают создать криптоофшоры

Бизнес-сообщество предлагает создать в России криптоофшоры на территории Калининградской области и в Приморском крае и освободить участников от налоговых платежей на три года.

Соответствующее предложение внесла Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" на имя вице-премьера России Максима Акимова, главы Минэкономразвития Максима Орешкина, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, руководителя Минкомсвязи Константина Носкова, а также губернатора Калининградской области Антона Алиханова и врио главы Приморского края Андрея Тарасенко.

Как сообщает агентство "Прайм", ссылаясь на документ Ассоциации: "Мы предлагаем создать на территории Российской Федерации уникальную экономическую платформу – так называемую Криптодолину, которая будет привязана к реальной территории с точки зрения реализации отдельных физических функций, а также с точки зрения действия экспериментального законодательства, доступного только на данной территории".

"Законы внутри Криптодолины будут максимально лояльны, и мы в течение нескольких лет сможем перенести на территорию России центр принятия решений по всем вопросам, связанным с развитием технологии", — подчеркивается в документе.

Авторы проекта предлагают отменить на территории Криптодолины на три года все налоги по операциям с криптовалютами и токенами, включая их майнинг и обмен ими, а также освободить от подоходного налога, НДС и налога на прибыль все физические и юридические лица, осуществляющие операции с криптовалютами и токенами на территории криптодолин.

В Ассоциации считают, что государство получит доход за счет привлечения инвестиций и уплаты налогов партнерами проектов (например, банками или инвестиционными фондами).

В качестве первой территории, где может быть расположена Криптодолина, бизнесмены предлагают специальные административные районы (САРы), проектом которых занимается Минэкономразвития — Калининградскую область и Приморский край. Эти территории наделены льготным налоговым режимом и специальными условиями работы для иностранных компаний.

"Создание в Калининградской области и Приморском крае Криптодолины – своеобразного "криптоофшора" — станет логическим продолжением деятельности руководства нашего государства по взаимодействию с иностранными партнерами в условиях нестабильной геополитической ситуации", — полагают в ассоциации.

В Ассоциации уверены, что реализация данной программы переведет Россию в разряд ТОП-стран по инновациям и позволит привлечь ведущих мировых экспертов и масштабные иностранные инвестиции, а также обеспечит опережающее развитие отечественных информационных технологий.

"Активная работа в данном направлении позволит уже в ближайшие 10 лет превратить Россию в ведущую мировую державу по инновациям в сфере IT", — уверены авторы.

"В России сегодня нет единого мнения по поводу роли и статуса криптовалют. С одной стороны, единственным законным средством платежа в стране является рубль. Однако это не мешает криптобиржам беспрепятственно работать и иметь устойчивые взаимоотношения с банками", — говорится в обращении.