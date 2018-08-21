Весьма любопытный юридический прецедент имел место на этой неделе в Сан-Франциско, Калифорния (США), где федеральный судья предложил обвиняемому возможность выхода под залог, выплаченный в биткоинах или в любой другой криптовалюте на его выбор. Об этом сообщает The Daily Post.
25-летний Мартин Маршич с двойным сербско-итальянским гражданством был арестован 8 августа по обвинению во взломе популярной игры Redwood City от Electronic Arts.
В четверг он предстал перед федеральным судом Сан-Франциско, где ему были предъявлены обвинения во взломе сети EA и несанкционированном доступе к 25 тысячам пользовательских аккаунтов с целью мошенничества.
Благодаря доступу к аккаунтам, Маршич получил возможность покупать предметы, используемые в игре. После оглашения обвинений, судья Жаклин Корли согласилась выпустить Маршича до завершения расследования под залог в размере $750 000, который может быть выплачен в "биткоинах или любой другой криптовалюте".
Мартину Маршичу грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф. Обвиняемый должен появиться на следующем заседании и подтвердить сумму залога. Как отметил помощник окружного прокурора Абрахам Симмонс, несмотря на сомнения, что это первый подобный случай, судья может принять в качестве залога практически любые активы, так как главная задача — обеспечить повторное появление обвиняемого в суде.
Он также высказал убеждение, что если стоимость криптовалюты резко изменится в ту или другую сторону, обе стороны могут подать ходатайство о пересмотре суммы залога. "Смысл в том, чтобы обеспечить его явку в суд", — сказал Симмонс.
Тем временем прокурор окружного суда Сан-Матео Стив Уогстафф заявил, что ранее не слышал, что какой-то суд отпускал обвиняемого под залог в виде криптовалюты. "Это новый мир. Я люблю новый мир, — сказал он, добавив, однако, что в суде Сан-Матео криптовалюту вряд ли бы приняли. — Мне слабо в это верится. Я думаю, они принимают только сертифицированные чеки и наличные".
Напомним, ранее полиция британского графства Сюррей отчиталась, что впервые в истории Великобритании реализовала конфискованные у одного из преступников биткоины.
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