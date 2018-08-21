Партнерство SSE с компаниями улучшит индустрию с помощью блокчейн

Шанхайская фондовая биржа (SSE) и Ассоциация управления страховыми активами Китая (IAMAC) договорились о сотрудничестве в области улучшения страховой и пенсионной индустрии с использованием технологии блокчейн.

Об этом сообщила газета China Securities Journal. Она написала, что к SSE, четвёртой по величине в мире бирже, присоединились несколько крупных игроков страховой отрасли, включая IAMAC, Changjiang Pension Insurance Company, Tokyo Maritime Sunshine и другие.

Заявленная цель новой группы — "создать новую, высокоэффективную, недорогую и безопасную страховую отрасль" с использованием технологии блокчейн.

В статье уточняется: "Цифровая трансформация стимулирует страхование к созданию локчейн платформы для обслуживания, чтобы решить проблему узких мест в инновациях предприятий.

Благодаря разработке удобных и эффективных приложений, появится гибкий режим развертывания и визуальный мониторинг, а также операционная платформа". Как сообщал Cointelegraph 12 июля, Шанхайская фондовая биржа раскрыла свои планы использования блокчейнов в транзакциях с ценными бумагами, что свидетельствует об увеличении уровня внедрения распределенных бухгалтерских технологий (DLT) более крупными учреждениями.

На прошлой неделе крупный американский бизнес-акселератор Y Combinator объявил о запуске своего нового подразделения в Китае, чтобы "построить долгосрочную местную организацию, которая объединит лучшее из Силиконовой долины и Китая и создаст множество инноваций".

Ранее в этом месяце Intercontinental Exchange (ICE), которая управляет Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE), обнародовала свои планы по созданию "открытой и регулируемой глобальной экосистемы цифровых активов" в сотрудничестве с Microsoft и другими.