В Ленинградской области открыли центр обработки данных, предназначенный для добычи криптовалют.
Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, криптоотель энергомощностью 20 мВт оснащен более 3 000 машин для майнинга биткоинов и лайткоинов.Его построили на территории индустриального парка "Левобережный" в Киришах. "На территории Ленинградской области сложились выгодные условия для создания майнинговых ферм.
Энергетических мощностей в регионе достаточно, цены на электроэнергию сравнительно низкие. Среди неоспоримых преимуществ региона, в том числе, наличие инженерно подготовленных площадок и квалифицированные кадры", - заявил в рамках открытия криптофермы заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.
Как сообщила компания "КриптоЮниверс", обустройство индустриального парка "Левобережный" под современный майнинговый центр велось на протяжении года, а общий объем инвестиций в строительство составил более 500 млн рублей.
В эксплуатацию введены первые корпуса центра энергомощностью 20 МВт, в ближайших планах компании увеличить мощности центра до 60 МВт. Как отметил основатель "КриптоЮниверс" Алексей Королев, сочетание профицита недорогой электроэнергии, прохладного климата и развитой инфраструктуры делает Ленинградскую область благоприятным регионом для развития промышленного майнинга.
Благодаря высокой транспортной доступности и энергетической независимости нового майнинг-центра компании удалось максимально снизить расходы на его обслуживание и увеличить прибыль от добычи криптовалют, сделав проект привлекательным для крупных инвесторов.
Компания также планирует открытие похожих центров в Москве и Иркутской области.
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