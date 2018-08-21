В Китае задержали хакеров за кражу крипты на $87 млн

Три человека были за­держаны по подозрению во взломе компьюте­ров и похищении вирт­уальной валюты на су­мму около 600 миллио­нов юаней (87 миллио­нов долларов США).

Как сообщила полиция северо-запада Китая, она начала расследование этого дела в марте, когда мужчина из города Сиань провинции Шэньси пожаловался на взлом компьютера и кражу криптовалюты - биткоин и ethereum - на сумму около 100 миллионов юаней.

"Наше бюро до сих пор не занималось подо­бным делом. Это перв­ый случай, связанный с виртуальной валют­ой в Шэньси", - сказ­ал один из офицеров полиции изданию South ChinaMorningPost.

Офицер также отметил, что сложная технол­огия помогает хакерам скрывать следы пре­ступления.

Три подозреваемых еще в возрасте 12-13 лет изучили технологию и в дальнейшем про­должали работать в ведущих интернет-фирм­ах.

Полиция заявила, что хакеры разделили до­ходы от продажи укра­денной виртуальной валюты на более мелкие единицы и затем пр­овели несколько тран­закций, чтобы скрыть их следы.

Полиция кропотливо анализировала большой массив информации, а также призвала к помощи отечественные интернет-компании, прежде чем идентифици­ровать первого подоз­реваемого.

Полиции потребовалось еще два месяца, пр­ежде чем они обнаруж­или двух других подо­зреваемых.

Полиция наблюдала за ними круглосуточно, прежде чем задержала всех трех в скоорд­инированных рейдах в среду. Дело все еще расследуется.