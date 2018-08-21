Три человека были задержаны по подозрению во взломе компьютеров и похищении виртуальной валюты на сумму около 600 миллионов юаней (87 миллионов долларов США).
Как сообщила полиция северо-запада Китая, она начала расследование этого дела в марте, когда мужчина из города Сиань провинции Шэньси пожаловался на взлом компьютера и кражу криптовалюты - биткоин и ethereum - на сумму около 100 миллионов юаней.
"Наше бюро до сих пор не занималось подобным делом. Это первый случай, связанный с виртуальной валютой в Шэньси", - сказал один из офицеров полиции изданию South ChinaMorningPost.
Офицер также отметил, что сложная технология помогает хакерам скрывать следы преступления.
Три подозреваемых еще в возрасте 12-13 лет изучили технологию и в дальнейшем продолжали работать в ведущих интернет-фирмах.
Полиция заявила, что хакеры разделили доходы от продажи украденной виртуальной валюты на более мелкие единицы и затем провели несколько транзакций, чтобы скрыть их следы.
Полиция кропотливо анализировала большой массив информации, а также призвала к помощи отечественные интернет-компании, прежде чем идентифицировать первого подозреваемого.
Полиции потребовалось еще два месяца, прежде чем они обнаружили двух других подозреваемых.
Полиция наблюдала за ними круглосуточно, прежде чем задержала всех трех в скоординированных рейдах в среду. Дело все еще расследуется.
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