Индекс HB10 криптобиржи Huobi - в терминале Bloomberg

Индекс HB10 криптобиржи Huobi - в терминале Bloomberg. Лидер рынка финансовых новостей и данных компания Bloomberg добавила в своем терминале рыночный криптовалютный индекс HB10 - это повышает качество распространяемой информации криптобиржи до мирового уровня и самых крупных финансовых корпораций.

Подписчики Bloomberg Terminal могут отслеживать эффективность 10 лучших криптовалют, торгующихся на Huobi Pro. Индекс криптобиржи Huobi "увидел свет" месяц назад.

Его алгоритм позволяет отслеживать в режиме он-лайн динамику торгов 10 цифровых активов по отношению к USDT (криптовалюта, привязанная к доллару), основанной на их ликвидности и рыночной капитализации.

В соответствии со взвешенной выборкой цифровые активы делятся на 4 основных категории: монеты, платформы, приложения и заменители реальных активов. Индекс включает ведущие активы, которые ранжируются в соответствии с их оборотом за последний квартал.

Также криптобиржа создала биржевой фонд, привязанный к HB10, что позволит инвесторам приобретать различные активы в различных комбинациях или "корзину" активов, а не только покупать по одному. Тем самым создан продукт, который позволяет нивелировать риски при относительно небольшом снижении доходности.

Также представитель биржи отметил, что данные о торговле девяти криптовалют против доллара США на бирже также будут перечислены на Bloomberg Terminal, включая биткоин, лайткоин, Bitcoin Cash, эфир, Ethereum Classic, риппл, Dash, EOS и Zcash. Это значит, что криптоиндекс и фитные/криптопары перешли в зону организованной торговли.

Месяц назад Bloomberg представил свой индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) совместно с компанией по управлению цифровыми активами Galaxy Digital Capital Management LP, основанной миллиардером-инвестором Майклом Новограцем (Michael Novogratz).

В настоящее время Bloomberg Terminal также отслеживает цены на биткоин, риппл, лайткоин и эфир, используя данные американских криптобирж. Криптоиндексы открыли также и другие авторитетные финансовые институты.

Thomson Reuters - индекс цен Cryptocurrency Real Time Rates для шести криптовалют, товарная биржа CME Group запустила два индекса на эфир с целью «удовлетворить потребности развивающегося рынка криптовалют», крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи Upbit объявила о запуске первого в стране криптовалютного индекса, который измеряется по четырем биржевым индексам на основе долгосрочных данных транзакций биржи путем вычисления стандартных значений в доверительных интервалах.

Эти действия официальных институтов показывают высокий интерес инвесторов к данным инструментам и продуктам, а также готовят фактическую базу для формирования правового поля для работы с цифровыми активами. Кроме того, включение данных о криптоиндексах в основные финансовые информационные ленты и терминалы позволяет привлечь интерес к работе с данными активами крупнейших институциональных инвесторов.