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Источник Правда.Ру

DECOIN начнет процедуру лицензионного регулирования RMO в Сингапуре

Экономика » Криптовалюты

Биржевая и торговая платформа на базе блокчейн DECOIN известная своим лозунгом "De Coin of De People" объявила о готовящемся открытии сингапурского филиала и подготовке к запуску процедуры лицензионного регулирования RMO. По завершении этого процесса компания получит официальную лицензию позволяющую оказывать услуги глобального криптовалютного и фиатного обмена во всех странах мира основанную на строгой нормативной базе.

Проект получил широкую известность благодаря концепции выпуска кредитно-криптовалютных карт, с помощью которых можно оплачивать покупки в любой точке мира. Карты привязаны напрямую к счету держателя и производят моментальное конвертирование токенов со счета в фиатную валюту.

В настоящий момент, разработанная платформа предполагает работу с 10 видами криптовалют: DTEP, BTC, ETH, XRP, BCH, BASH, LTC, NEO, ADA и XLM. По заявлению авторов проекта в в ближайшее время этот список будет увеличен, а сам DTEP приступит к процедуре листинга на криптовалютных биржах.

По словам главного исполнительного директора компании Шея Перри, целью новых и существующих блокчейн-проектов, должно быть просвещение людей у который отсутствует опыт или знание о возможностях криптовалют.

"Мы твердо верим, что мы все еще находимся на начальной стадии революционной технологии блокчейна. Революции, которая станет самой большой с момента создания Интернета и привлечет людей со всего мира" — прокомментировал он.

Шея Перри так же заявил, что через год компания будет в ТОП-5 глобальных мировых криптобирж.

DECOIN - первая платформа обмена действующая на собственном разработанном протоколе Blockchain Proof Of Stake (POS), которая делится своими доходами с владельцами токенов. Эти доходы включают спрэды, комиссии, агрегирование, позиции риска и процентные ставки по марже. Всем держателям монет DTEP в онлайн-кошельке DECOIN автоматически генерируется доход в размере 6,2% годовых. Второй этап PreSale закончится 22 июня 2018 года. В данный момент стоимость токена составляет 0.65$ - это прекрасная возможность покупки перед повышением цены.

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