В Китае нашли более 400 поддельных криптовалют

Эксперты китайского национального совета по технологиям финансовой безопасности в интернете (IFCERT) опубликовали отчет о фальшивых виртуальных валютах.

Согласно отчету, по состоянию на апрель 2018 года они обнаружили 421 поддельную виртуальную валюту, из которых более 60% располагается за пределами Китая.

Как отмечают эксперты, "некоторые преступники занимаются финансовыми мошенничеством или пирамидальными схемами под прикрытием виртуальной валюты".

В результате поддельная виртуальная монета не имеет реального кода и не может генерировать блоки или запускаться на блоках, поэтому используется метод искусственного расщепления для получения вознаграждения за токен. Разбивая его в краткосрочной перспективе, он генерирует большое количество очков или токенов, что приводит к "богатству" и возникает иллюзия стремительного взлета.

Основными рисками такой монеты является предполагаемое незаконное привлечение средств, такие токены не имеют ценности. Это, по сути, незаконная деятельность по сбору средств и продаже финансовых пирамид.

Соответственно, это вызывает трудности в защите прав потерпевших. Многие из этих платформ не имеют коммерческих помещений и деловой документации.

Для таких монет недоступна торговля на лицензированных криптовалютных площадках. Зачастую они торгуются на внебиржевых площадках или собственных обменниках.

"Цены на этих платформах контролируются учреждениями или отдельными лицами, что, как правило, вызывает иллюзию быстрого роста цен. Однако пользователи часто не могут совершать транзакции или выводить фиат", - добавляют составители отчета.

Инвесторам еще раз напомнили, что необходимо тщательно оценивать риски проекта перед инвестированием и финансированием, внимательно изучать квалификацию участников и возможность эффективно защищать свои права и интересы.