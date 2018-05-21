Криптовалюта Ethereum может рухнуть из-за котят

Платформа Ethereum была создана для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, то есть последовательности цепочки блоков, содержащих информацию. По словам специалистов, Ethereum значительно упрощает внедрение технологии блокчейн. Сервисом пользуются не только начинающие стартаперы, но и вполне себе большие, зажиточные и состоявшиеся корпорации по разработке программного обеспечения — Microsoft, IBM, Acronis.

Название криптовалюты и её эмблема — отсылка к аниме "Небесный замок Лапута" известного мультипликатора Хаяо Миядзаки. Кристалл на логотипе криптовалюты такой же формы, как и в мультфильме. Кристалл из мультфильма был главным источником энергии замка Лапуты.

Важно отметить, что 13 % всех транзакций Ethereum — игровые переводы.

Игры Cryptokitties и Ether Shrimp Farm, заключающиеся в выращивании виртуальных котят и креветок, оказались очень популярны. Популярны настолько, что менее чем за месяц с создания игры пользователи потратили на них 3 миллиона долларов. В связи с этим сеть Ethereum оказалась перегружена и начали происходить сбои в переводе криптовалюты.

Стабилизировать ситуацию пока не удалось. Специалисты прогнозируют, что, если так будет продолжаться и дальше, Ethereum может обвалиться. Сейчас общая капитализация этой валюты превышает 70 миллиардов долларов.

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