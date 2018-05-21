Задержан один из похитителей денег через смс-рассылки

Межрегиональная организованная группа на протяжении не менее 2-х лет совершала хищения денег со счетов электронных банковских карт жителей России, рассылая смс-сообщения с вредоносной программой.

После открытия ссылок со счетов граждан списывались различные суммы, которые подозреваемые переводили впоследствии в криптовалюту.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции отдела "К" по борьбе с киберпреступлениями по Волгоградской области совместно с коллегами из центра задержали 32-летнего неработающего и ранее судимого жителя города Волжский по подозрению в мошенничестве в сфере компьютерной информации и легализации доходов, полученных преступным путем.

В результате обысков в квартире подозреваемого оперативники изъяли более 30 сим-карт различных операторов, банковские карты, мобильные телефоны, около 130 тыс. рублей и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

По версии оперативников, незаконный доход членов группы составил порядка 1 млн. рублей. Потерпевшими по уголовному делу проходят жители десятка регионов России.

В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение остальных подозреваемых и принимают меры к их задержанию.