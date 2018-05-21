Герман Клименко: следующие выборы пройдут со смартфонов

Советник президента России по интернету Герман Клименко заметил в беседе с журналистами в рамках прошедшего в Москве в выходные мирового саммита по блокчейну и криптовалютам, что следующие выборы пройдут, по его мнению, "со смартфонов".

Герман Клименко: "Когда-нибудь выборы действительно будут идти с наших смартфонов – когда общество поверит в это. Здесь есть две проблемы.

Когда мы принимали законы о телемедицине, мы наивно думали, что сопротивляются врачи, а беда заключается в том, что сопротивляются пациенты. Это они не готовы. Когда мы говорим про выборы, мы не должны забывать, что есть огромный пласт людей, которые действительно не верят. Они предпочитают сами прийти и поставить галочку, и их много.

Пока общество не достигнет консенсуса, мы будем голосовать, как голосовали. Возможно, в муниципальных, референтных историях государство начнет тестировать выборочные блокчейн-средства".

Также помощник президента отметил, что с технической точки зрения наша страна находится на достойном уровне, чего нельзя сказать о правовой стороне. Напомним, в настоящее время в Госдуме находится законопроект, принятие которого позволит ввести криптовалюты в легальное поле и определить их юридическую природу.

"Если вы внимательно посмотрите на то, как развивается бизнес, государство только фиксирует события, пытается добежать. У нас уже все есть: ICO проводится, мы даже успели прийти к выводу фиат в криптовалюте, потом сами решили, что не надо.

Чем сейчас занимается государство – мы уже похоронили. Государство всегда чуть-чуть опаздывает. Есть несколько законопроектов, часть из них устарела, надо отдать должное. Предложения Володина-Крашенинникова – это понятийная история, возможно, она будет самой удачной. Возможно, это наоборот, тот случай, когда ничего делать не надо, оно само либо отвалится, либо сформирует для себя все", - сообщал он в беседе со СМИ.

Относительно какие именно выборы в перспективе будут проходить со смартфонов помощник президента не уточнил. Самые близкие федеральные выборы - Госдумы пройдут в сентябре 2021 года.