Известная онлайн-платформа по торговле цифровыми продуктами и промышленными товарами Openbazaar открывает торговлю криптовалютами.
Заявлены к торгам 44 криптовалюты, компания сообщает, что со временем список будет увеличен. Комиссия за торговлю криптовалютами не взимается, регистрация не требуется.
Команда разработчиков Openbazaar (OB1) в официальном заявлении сообщила, что после релиза версии 2.20 у пользователей платформы появилась возможность воспользоваться преимуществами полностью децентрализованного и бесплатного криптовалютного трейдинга.
Ранее на платформе применялось три вида листингов: физические товары, цифровые товары и услуги. "Теперь мы добавляем четвертый: криптовалюту", - рассказала команда, дополнив заявление описанием обновленной версии клиента: "Самая серьезная новая функция – это возможность покупки и продажи криптовалют.
Теперь продавцы могут использовать специальный новый вид листинга для продажи криптовалют на Openbazaar. На данный момент пользователи могут выбрать любую из 44 различных криптовалют".
Основное конкурентное преимущество Openbazaar - отсутствие комиссий, отсутствие необходимости регистрации и отсутствие угрозы взлома биржи. Кроме того, пользователей не вынуждают "сообщать свои персональные данные".
Разработчики обновленной версии заявляют, что платформа является "полностью пиринговой", а не биржей, добавляя, что "новая функция позволит людям торговать криптовалютами напрямую друг с другом по рыночным ценам".
Площадка не имеет "книги заказов с возможностью выбора целевой цены для покупки или продажи", - поясняют разработчики. В настоящее время платформа использует 3 разных вида платежей: прямая оплата (Direct payment), оплата оффлайн (Offline payment) и модерируемая оплата (Moderated payment).
"Если покупатель доверяет продавцу, он может отправить монеты посредством прямого платежа", - объясняют разработчики. Для продавцов, которые не находятся в сети во время оплаты, имеется опция Offline payment, при помощи которой они могут получить монеты, вернувшись в сеть.
Опцией Moderated payment можно воспользоваться, если покупатели не знают продавцов или не доверяют им.
Ученые из НАСА планируют предупредить глобальную катастрофу, преднамеренно вызвав извержение вулкана.
Редакция американского издания The Washington Examiner объяснила, почему журналист Том Роган имел полное право призывать к взрыву Крымского моста.
Представители парламента Чечни внесли в Госдуму поправки к Конституции с предложением продлить полномочия президента России на три срока подряд.
О международной обстановке побеседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и журналист, радиоведущий, блогер, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян.