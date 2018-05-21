Openbazaar открывает торговлю 44 криптовалютами

Известная онлайн-платформа по торговле цифровыми продуктами и промышленными товарами Openbazaar открывает торговлю криптовалютами.

Заявлены к торгам 44 криптовалюты, компания сообщает, что со временем список будет увеличен. Комиссия за торговлю криптовалютами не взимается, регистрация не требуется.

Команда разработчиков Openbazaar (OB1) в официальном заявлении сообщила, что после релиза версии 2.20 у пользователей платформы появилась возможность воспользоваться преимуществами полностью децентрализованного и бесплатного криптовалютного трейдинга.

Ранее на платформе применялось три вида листингов: физические товары, цифровые товары и услуги. "Теперь мы добавляем четвертый: криптовалюту", - рассказала команда, дополнив заявление описанием обновленной версии клиента: "Самая серьезная новая функция – это возможность покупки и продажи криптовалют.

Теперь продавцы могут использовать специальный новый вид листинга для продажи криптовалют на Openbazaar. На данный момент пользователи могут выбрать любую из 44 различных криптовалют".

Основное конкурентное преимущество Openbazaar - отсутствие комиссий, отсутствие необходимости регистрации и отсутствие угрозы взлома биржи. Кроме того, пользователей не вынуждают "сообщать свои персональные данные".

Разработчики обновленной версии заявляют, что платформа является "полностью пиринговой", а не биржей, добавляя, что "новая функция позволит людям торговать криптовалютами напрямую друг с другом по рыночным ценам".

Площадка не имеет "книги заказов с возможностью выбора целевой цены для покупки или продажи", - поясняют разработчики. В настоящее время платформа использует 3 разных вида платежей: прямая оплата (Direct payment), оплата оффлайн (Offline payment) и модерируемая оплата (Moderated payment).

"Если покупатель доверяет продавцу, он может отправить монеты посредством прямого платежа", - объясняют разработчики. Для продавцов, которые не находятся в сети во время оплаты, имеется опция Offline payment, при помощи которой они могут получить монеты, вернувшись в сеть.

Опцией Moderated payment можно воспользоваться, если покупатели не знают продавцов или не доверяют им.