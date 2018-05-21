Швейцария исследует риски криптовалют: обзор за минувшие выходные

Швейцарский законодатель и вице-президент Социально-демократической партии Седрик Вермут (Cedric Wermuth) направил в Федеральный совет правительства Швейцарии запрос о проведении исследования по вопросам рисков и преимуществ выпуска национальной цифровой валюты e-franc.

"Федеральный совет проинформирован о серьёзных аспектах, как правовых, так и монетарных, с которыми будет связано использование е-франка.

Совет просит рассмотреть предложение Вермута, чтобы оценить риски и возможности е-франка для определения правовых, экономических и финансовых аспектов", - сообщает Федеральный совет.

Полиция Шеньчжэня арестовала шесть человек, которые подозреваются в организации мошеннического проекта и присвоении криптовалют на 47 миллионов долларов от более чем 3000 китайских инвесторов. Согласно версии следствия, подозреваемые основали в Шеньчжэне компанию под названием PEB, которая в январе 2017 года начала эмитировать токен Puer Coin.

Создатели проекта уверяли, что все монеты обеспечены редким сортом тибетского чая Пуэр, которого у них на складе на миллиарды долларов. Токен можно было впоследствии обменять на вторичной площадке Jubi.com. Помимо этого, организаторы схемы распространяли неофициальную информацию о том, что, если удерживать токен 12 месяцев, то можно получить 12% годовых.

Криптовалютная биржа Kraken планирует пройти регистрацию в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в качестве брокера-дилера и альтернативной трейдинговой системы (ATS), заявил президент и сооснователь компании Джесси Пауэллл (Jesse Powell): "Вероятно, мы зарегистрируемся в качестве брокера-дилера, а затем ATS, - поделился планами руководитель биржи, - не думаю, что это обязательно поможет бизнесу. Но считаю, что мы в любом случае на правильном пути".

В настоящее время Kraken и большинство других американских криптовалютных бирж функционируют как компании, предоставляющие услуги денежных переводов, и регулируются на государственном уровне.

Департамент по ценным бумагам штата Техас вынес постановление о немедленном прекращении деятельности криптовалютной инвестиционной компании Wind Wide Coin, которая привлекала инвесторов несуществующими связями со знаменитостями. Компания создавала фальшивые профили клиентов с фотографиями известных людей.

Под удар мошенников попали актриса Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston), принц Чарльз и бывший премьер-министр Финляндии Матти Ванханен (Matti Vanhanen). Причем имена у этих фальшивых профилей также были выдуманные. Дженнифер Энистон стала "Кейт Дженнифер", а принц Чарльз – "Марком Робертом". - JP Morgan Chase назначил руководителя своего лондонского финтех-подразделения 29-летнего Оливера Харриса (Oliver Harris) на должность главы по стратегии в области криптовалютных активов.

Непосредственным начальником Харриса будет Умара Фарук (Umar Farooq), который отвечает за блокчейн-инициативы банка. Кроме того, Харрис также возглавит работу по проекту Quorum - собственной блокчейн-платформы JP Morgan. В течение последних двух лет Харрис руководил программой JP Morgan "In Residence", которая занималась поиском перспективных начинающих финтех-компаний для дальнейшего сотрудничества.

Девятый арбитражный апелляционный суд объяснил своё решение признать имуществом принадлежащую банкроту Царькову криптовалюту. "Поскольку, как обоснованно указывает финансовый управляющий, действующее гражданское законодательство не содержит понятия "иное имущество", упомянутое в статье 128 Гражданского кодекса (ГК) Российской Федерации, с учетом современных экономических реалий и уровня развития информационных технологий допустимо максимально широкое его толкование", – говорится в постановлении суда.

Суд также учел находящийся в стадии рассмотрения законопроект "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ", предусматривающий определение базового понятия "Цифровое право" в системе объектов гражданских прав. Согласно документу апелляционного суда, пока закон о регулировании криптовалют не принят, к ним нужно применять аналогию права и требования добросовестности, разумности и справедливости.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Астане с сооснователем компании Apple Стивом Возняком (Steve Wozniak), который приехал для участия в Астанинском экономическом форуме. В ходе встречи стороны обсудили отдельные вопросы цифровизации и перспективы развития криптовалют.

"Нурсултан Назарбаев считает, что криптовалюты возникли из-за доминирования в мире одной валюты. При этом глава государства подчеркнул, что Казахстан при расчетах, наряду с национальной, использует и другие валюты", — говорится в сообщении пресс-службы. Того же мнения придерживается и президент России Владимир Путин, который ранее в мае заявил, что монополия доллара ненадежна и опасна для многих стран мира, поэтому необходимо отвязывать российскую экономику от доллара.

Во внешнеторговых расчетах России и Казахстана национальные валюты уже активно применяются.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр (Bruno Le Maire) признает, что ошибался насчет криптовалют и технологии блокчейна. Недавно влиятельный член правительства изменил свое мнение и заявил о желании сделать Францию центром развития блокчейна и криптовалют.

Ле Мэр увлекся биткоином и другими криптовалютами. По словам Александра Стахченко, президента Chaintech и соучредителя Blockchain Partner, Ле Мэр заявил: «Год назад я был в этом новичком, но теперь я чрезвычайно увлечен. Чтобы пройти этот путь, мне понадобился год.

Мы должны вывести Францию на первое место в области развития блокчейна и внедрения криптоинноваций в Европе». - Японский IT-гигант Nomura опубликовал документ, в котором раскрываются его планы по запуску проекта для обеспечения безопасного хранения цифровых активов, принадлежащих институциональным инвесторам.

Проект под названием Komainu - бизнес-предприятие, которое объединяет в себе опыт Nomura в управлении активами, банковском деле, торговле, а также обеспечивает инфраструктуру для создания надежной системы хранения цифровых активов. - Налоговое управление Таиланда объявило, что откажется от 7% налога на добавленную стоимость для индивидуальных криптовалютных инвесторов.

В стране начали регулировать цифровые валюты и первичные размещения токенов, которые теперь находятся в ведении Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC)Ю вступил в силу декрет о юридическом регулировании криптовалют и первичных размещений токенов (ICO) в Таиланде.

Криптовалютные транзакции в настоящее время облагаются подоходным налогом как для частных компаний, так и для индивидуальных инвесторов, отмечает Nation Multimedia. Сарох Тонгпракум (Saroch Thongpracum), директор по правовым вопросам Налогового управления страны, подчеркнул, что "трейдерам все равно придется платить 15% налог на прирост капитала, также известный как налог на источники дохода, или на прибыль, полученную в результате торгов".

На закрытой встрече представителей Федеральной нотариальной палаты (ФНП) и банков обсудили идею перевода реестра движимого имущества на технологию блокчейна. Предложение потребует детальной проработки.

По мнению экспертов, инициатива позволит максимально защитить данные о юридической чистоте автомобилей, а также ускорит процедуру выдачи кредитов. Реестр движимого имущества на блокчейне будут вести ФНП и банки, рассказал источник, близкий к ФНП. "С помощью блокчейна достигается прозрачность: в онлайн-режиме можно получить всю историю приобретаемого автомобиля.

Технология упростит оценку залога, избавит от необходимости в справках и дополнительных документах. Это позволит банкам быстрее принимать решение о выдаче кредита", – сообщил начальник отдела скоринговых моделей и информационных источников данных Бинбанка Дмитрий Герасимов.

Блокчейн-стартап Civic разработал децентрализованную систему верификации - механизм под названием ID Codes. Платформа Hilo - социальная сеть для опытных криптовалютных трейдеров и "новичков", уже приступила к ее внедрению.

После запуска Hilo будет предоставлять информацию о криптовалютных токенах и их стоимости. Согласно заявлению Civic, ID Codes предоставляет пользователям и компаниям независимый способ аутентификации своей личности для социальных сетей, профилей организаций и т.д.

После того, как пользователи проходят проверку, отправив свою фотографию, копию водительских прав и паспорт, компания предоставляет им уникальную ссылку и верифицированный профиль, который затем кодируется в сети Civic.