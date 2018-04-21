Верховный суд может изменить ситуацию с прокурорскими блокировками криптовалютных сайтов

Верховный суд России направил на апелляционное рассмотрение жалобу на решение о блокировке сайта Bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о криптовалютах.

В июле 2016 года Выборгский суд Санкт-Петербурга по требованию прокурора принял решение о блокировке сайта в отсутствие владельцев сайта на заседании. Владелец ресурса попытался обжаловать решение в Санкт-Петербургском городском суде, но тот отказался рассматривать жалобу. В результате чего решение о блокировке сайта вступило в законную силу.

По итогам сегодняшнего заседания, судья постановил: "направить апелляционную жалобу на блокировку сайта Bitcoininfo.ru на рассмотрение Санкт-Петербургского городского суда".

Как сообщает ТАСС, представитель владельцев сайта Саркис Дарбинян отметил, что по заявлениям прокуратуры Санкт-Петербурга заблокировано около 100 сайтов, посвященных криптовалютам.

"Рассмотрение заявлений прокуратуры на практике происходит без привлечения владельцев сайтов, им предварительно не направляются требования об удалении запрещенной информации, а городской суд после фактической блокировки сайтов отказывается принимать апелляционные жалобы, поэтому сегодняшнее решение Верховного суда должно изменить ситуацию", - рассказал Дарбинян.

Согласно материалам дела, прокуратура выдвинула требование о блокировке сайта в связи с содержанием на нем информации о криптовалютах, которые "не поддаются государственному контролю, способствуют росту теневой экономики и не имеют определенных потребительских свойств".