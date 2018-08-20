Adab Solutions открыла криптобиржу по Шариату

Adab Solutions открыла первую исламскую криптовалютную биржу (FICE) и в сентябре 2018 года начнет запуск первоначального предложения монет (ICO).

Биржа будет функционировать по стандартам, установленным Консультативным советом Шариата, и ожидается, что она изменит восприятие криптовалютного рынка со стороны всего исламского мира. Эта исламская криптовалюта уникальна тем, что она является первым подобным продуктом совместимым с шариатом.

Согласно сообщению в официальном блоге компании, FICE создаст "глобальную инфраструктуру, которая работает основываясь на принципах исламских финансов и сообщества, которое регулирует развитие исламской криптоэкономики".

Компания полагает, что новая криптобиржа будет использовать только халяльные криптовалютные транзакции, а также обеспечить выход на рыночную площадь для мусульманской общины, которая составляет более 22% мирового населения и контролирует исламские финансовые активы на сумму более $3,8 трлн.

Проекты, обозначенные как харам (запрет), не будут распространяться или рекламироваться на бирже. Если какой-либо токен связан с азартными играми, ростовщичеством, аморальными услугами, производством алкогольных напитков и табачных изделий, созданием финансовых пирамид, то такие криптомонеты не будут выходить на рынок.

Adab Solutions планирует запустить свое собственное ICO в следующем месяце используя токен платформы под названием ADAB. Токены будут использоваться в качестве "ключа", чтобы пользователи могли получать доступ к различным функциям биржи.

Кроме того, любые комиссии на платформе будут оплачиваться с помощью ADAB. Ранее "Правда.Ру" писала о похожих проектах, связанных с решением Консультативного совета Шариата. Так, HelloGold получила разрешение от финансового регулятора в Малайзии на создание криптовалюты GOLDX, разработанной в строгом соответствии с законами шариата, и проведение операций с ней.

Бюро по обзору Шариата (SRB) исламская консультативная фирма, лицензированная центральным банком Бахрейна, предоставила сертификацию криптоплатформе Stellar для работы в регионе и рекомендации по типам активов, которые можно торговать.