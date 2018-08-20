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UPS патентует блокчейн за отслеживанием грузов

Экономика » Криптовалюты

В Бюро по регистрации патентов и товарных знаков (USPTO) один из лидеров мировой логистики компания UPS подала заявку на регистрацию за ней права на использование технологии блокчейн как часть распределенной системы для отправки посылок по всему миру.

UPS патентует блокчейн за отслеживанием грузов. 391017.jpeg

Заявка под названием "Автономный сервис системы отбора и распределенных транспортных баз данных" представляет собой концепцию, подразумевающую хранение данных в системе распределенного реестра, в том числе информации о назначении посылки, ее перемещениях и плане перевозок для отправляемой продукции.

В документах говорится, что UPS предлагает использовать более одного распределенного реестра для отслеживания ряда заказов на отгрузку, "каждый из которых предоставляет различную информацию о соответствующих типах активов (например, отгрузочных единицах или связанной с ними отправляемой продукции)".

"Таким образом, некоторые варианты исполнения позволяют отслеживать первый комплект отгрузочных единиц отдельно от второго комплекта, связанного с первой партией. Это позволяет использовать смарт-контракты в отношении службы перевозки и отгрузки товаров раздвоенным образом", — говорится в официальных документах компании.

По данным UPS, в прошлом году компания отправила более 5 млрд посылок и документов, заработав $54 млрд за год. В ноябре прошлого года UPS присоединилась к BiTA (Blockchain in Trucking Alliance) — блокчейн-консорциуму, ориентированному на транспортную и судоходную отрасль.

Многие грузоперевозчики и логистические компании уделяют внимание внедрению технологии блокчейна. Lynx International, дочерняя компания китайского интернет-гиганта Alibaba, заявила об успешном внедрении блокчейна в свои международные логистические операции для General Electrics, а также о возможности доставки посылок "день в день".

В феврале этого года конкурент UPS — FedEx заявила, что внедряет блокчейн для разрешения споров и отслеживания посылок. Сингапурская CrimsonLogic в июле начала работу новой логистической службы на базе блокчейна, связанной с цепочкой поставок, а в августе Maersk и IBM приступили к реализации логистического проекта на блокчейне.

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