Дочка ВЭБа выпустила токены - вэбкоины

Центр цифровой трансформации и блокчейн-компетенций (дочернее предприятие Внешэкономбанка) выпустил токены Вэбкоин.

Об этом сообщил директор управления проектами центра Никита Подставкин газете Ведомости. Компании-резиденты центра могут получить токены при внесении аванса за услуги, предоставляемые на территории Центра, такие как бронирование переговорных, аренда рабочих мест и программного обеспечения, а также услуги фотографа.

Подставкин подчеркнул, что токены не являются валютой — они предназначены для ведения учета использованных резидентами авансовых средств, например, при расчетах с кейтеринговой компанией.

"Вэбкоины разработаны компанией Joys Digital, дислоцирующейся в Центре. Она также разрабатывает платежный сервис, позволяющий легально расплачиваться криптовалютой в магазинах — процессинг, приложение кассира, мобильное приложение и кабинет управления системой.

Компания адаптировала свой продукт для внутреннего пользования ВЭБа", — рассказал гендиректор компании Андрей Михайлишин. По замыслу разработчиков, эта система будет удобна для внутренних взаиморасчетов и мотивации в любой компании, а также в программах лояльности для клиентов. После тестирования технология будет предложена партнерам Центра и другим компаниям.

Михайлишин утверждает, что ее можно использовать для внутреннего учета в любой организации. "С юридической точки зрения подобные токены напоминают баллы в программах лояльности", — объясняет партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

"Разница лишь в том, что они учитываются не централизованно, на одном сервере, а в распределенном реестре, объясняет он. От денежных суррогатов их отличает то, что они не торгуются на криптобиржах и их не позиционируют как универсальные средства платежа".