Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Залог в крипте и другие новости за минувшую неделю

Экономика » Криптовалюты

— Мартин Мариш (Martin Marsich), гражданин Сербии и Италии обвиняемый во взломе базы данных игровой компании из Сан-Франциско, по решению Прокуратуры США должен будет внести залог за освобождение в криптовалюте.

Залог в крипте и другие новости за минувшую неделю. 390980.jpeg

Отмечается, что в ходе расследования агенты ФБР задержали Мариша по подозрению в незаконном получении доступа к внутренней сети игровой компании, в том числе к данным пользовательских аккаунтов, с которых может осуществляться покупка внутриигрового контента.

Мариш использовал украденные данные для покупки и продажи внутриигровых предметов. Он также продавал взломанные учетные записи на сайтах даркнета, после чего фирме пришлось деактивировать скомпрометированные аккаунты. Общий ущерб, нанесенный компании, оценивается в $324 тыс.

- Разработчики конфиденциальной криптовалюты Zcash обновили протокол до версии 2.0.0 в рамках подготовки к грядущему хардфорку Sapling, рассказал в блоге проекта инженер Zerocoin Electric Coin Company Шон Боу.

Теперь компания "рекомендует всем пользователям и майнерам как можно скорее обновить свое оборудование" до новой версии. Релиз самого апгрейда Sapling запланирован на 28 октября и будет привязан к созданию в сети Zcash блока 419 000.

Предварительно хардфорк будет запущен в тестовой сети, начиная с блока 280 000. По словам Боу, это должно произойти в четверг, 23 августа. — Американский банк Capital One работает над внедрением технологии блокчейна в процессы авторизации пользователей.

Он подал соответствующую патентную заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). Capital One планирует внедрить блокчейн-систему для получения, хранения и проверки пользовательских данных, используемых при авторизации. Система "распределенной, бездоверительной записи аутентификационных взаимодействий" позволяет пользователям авторизоваться на множестве платформ, при этом ограничив объем раскрываемой личной информации.

Идентификационная информация пользователя считывается при попытке авторизации, после чего система разрешает вход или же отказывает в доступе на основе полученных данных. При этом вся личная информация находится в безопасности и не покидает пределов блокчейна.

— Видеосервис для взрослых Tube8 (дочка Pornhub) заключил партнерское соглашение с Vice Industry Token ("токен индустрии порока", VIT), в рамках которого планирует вознаграждать зрителей за просмотр роликов. Партнерство предусматривает полную токенизацию платформы Tube8. Стриминговый сервис внедрит VIT в свой веб-сайт и будет награждать ими за просмотр или "иное взаимодействие" с роликами для взрослых.

Представитель Tube8 Робин Тернер отметил, что "получать деньги за просмотр порно всегда было несбыточной мечтой". — На проходящем в Москве Всероссийском конгрессе наблюдателей ассоциация "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) в тестирует систему электронного голосования, которая предназначена для использования на выборах. В основу новинки легла технология блокчейна, сообщил НОМ Роман Коломойцев.

"В рамках нашего конгресса мы запускаем в тестовом режиме систему электронного голосования на выборах, которая построена на системе блокчейн", — сказал он.

- В главный офис майнинговой компании Kryptovault, добывающие фермы которой расположены в норвежских городах Хёнефосс и Дейл, поступило сообщение с угрозой взрыва. Это произошло после публикации в местной газете отчета компании. Компания Kryptovault — это сервис облачного майнинга, который сдает в аренду оборудование для добычи биткоина.

Хагесетер признался изданию Vakdalsposten, что у компании был конфликт с жителями Хёнефосса и Дейла по поводу майнинговых ферм. "Ваше оборудование, добывающее криптовалюты, создает много шума, который нарушает покой местных жителей. Я взорву ваш майнинговый центр", — написал злоумышленник в своем сообщении.

— Против блокчейн-стартапа Unikrn из Сиэтла, разрабатывающего платформу для ставок на киберспорт, подан коллективный иск. Как утверждают истцы во главе с жителем Лас-Вегаса Джоном Гастингсом, в ходе прошлогоднего первичного размещения токенов (ICO) компания нарушила американские законы о ценных бумагах.

В иске, поданном в окружной суд штата Вашингтон, компания Unikrn и ее основатель Рауль Суд обвиняются в публичной продаже "незарегистрированных ценных бумаг" посредством токенов UnikoinGold (UKG). Гастингс, сам будучи участником ICO, утверждает, что юридически UKG следует рассматривать в качестве акций, поскольку инвесторов убедили в том, что токены в будущем "вырастут в цене и их стоимость превысит вложенные криптовалюты".

— Обнаружена очередная серьезная уязвимость Foreshadow, способная оказать волнообразный эффект на мир технологий, включая криптовалютные проекты. Foreshadow воздействует на анклавы Intel Software Guard Extensions (SGX) — специальные высокозащищенные области чипа, часто используемые для хранения конфиденциальных данных.

Анклав должен быть защищен от несанкционированного доступа, однако группа исследователей обнаружила способ, при помощи которого злоумышленник может украсть информацию, которая хранится в этой области чипа. Ранее были выявлены две другие уязвимости — Meltdown и Spectre.

Ошибки повлияли на каждый чип Intel — аппаратное обеспечение, установленное на большинстве компьютеров в мире. Но, поскольку эти уязвимости было достаточно сложно использовать, реальных атак почти не было.

— Правительство Южной Кореи объявило результаты проверки 21 криптовалютной биржи. Инспекцию проводили Корейское агентство по Интернету и безопасности (KISA) и Министерство науки и технологии с июня по июль 2018 года. Согласно отчёту, хотя половина площадок внедрили рекомендуемые меры безопасности, на многих платформах остаются серьёзные уязвимости.

На предыдущем этапе, проходившем с января по март, эксперты по безопасности KISA лично посетили каждую биржу, чтобы провести проверку по 85 пунктам. Основное внимание уделялось 17 пунктам, требующим немедленного внедрения: 6 из них представляли собой краткосрочные меры, а 11 относились к управлению криптокошельками.

Следующий этап был призван проверить, внедрили ли площадки необходимые меры защиты. В частности, что касается квалификации персонала, систем управления паролями, контроля за вводом и выводом средств и мониторинга криптокошельков.

Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
Tkeycoin развод или нет: Вся правда
Формула небес
Две стороны львиного сердца
Криптобиржи
Binance запустит валютную биржу
Новости Все >
Мошенники рассказали, как "разводят лохов" на российских трассах
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Во что превратится организм от овсянки по утрам
За просмотр взрослых видео будут платить биткоинами
Залог в крипте и другие новости за минувшую неделю
Зачем Китай перебросил в Сибирь военные истребители
Иран обвинил США в организации госпереворота
Индия не отказалась от разработки с РФ истребителя пятого поколения
В частных авиакомпаниях рассказали о необычных клиентах и их просьбах
Вашингтон предупредили: санкциями против РФ не приманить покупателей сжиженного газа
Читательский топ
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Ученые нашли овощ от всех бед
Биологи рассказали, что будет при смешении алкоголя с энергетиком
Стали известны любимейшие россиянами машины на "механике"
Матвиенко призвала прекратить "зарплатное" неравноправие в России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму

Света и Коля, главные герои повествования, умолчали о качестве дорог на родной земле, лишь добавив, что последние 5 лет их не изменили. Разве ям стало больше.

Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Интересные Новости
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Климатологи напугали мир: Землю ждет аномальная жара
Прибалтика
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
Общество
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму

Света и Коля, главные герои повествования, умолчали о качестве дорог на родной земле, лишь добавив, что последние 5 лет их не изменили. Разве ям стало больше.

Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
В США обвинили Украину в ударе в спину
Мир
В США обвинили Украину в ударе в спину
Прибалтика
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
Украина
На Украине заявили, что Механик Погодин пробудет в плену три года
Мир
В США обвинили Украину в ударе в спину

Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.

В США обвинили Украину в ударе в спину
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Интересные Новости
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Происшествия
"Скорая помощь" отказала больному в госпитализации. Мужчина скончался
Происшествия
В РКК "Энергия" выявили взяточников
Соломон Соловьев Две стороны львиного сердца Соломон Соловьев Любовь Степушова Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею Любовь Степушова Василий Амирджанов Facebook реабилитировал фанатов СС Василий Амирджанов
Комментарии
Трамп отказался помогать Сирии: пусть это делают другие богатые страны
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
Россия переформатирует Украину через Китай
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
Россия и Германия "сверили часы"
Места, где убивают, не спрашивая имени
Россия и Германия "сверили часы"
СМИ: за последние годы в Китае казнили десятки американских шпионов
СМИ: за последние годы в Китае казнили десятки американских шпионов
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
В Боснии и Герцеговине рассказали о черном списке россиян
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Матвиенко призвала прекратить "зарплатное" неравноправие в России
Верите ли вы статистике по ценам на квартиры?
Кто шпионит за спиной Путина?
Ученые нашли овощ от всех бед
Украина
Россия переформатирует Украину через Китай

Китай заманивает Украину в "долговую ловушку", преследуя свои внутренние цели, но Россия может извлечь из этого политическую выгоду. Однако есть одно "но".

Россия переформатирует Украину через Китай
Как Запад химичит с химоружием
Мир
Как Запад химичит с химоружием
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Евросоюз
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Евросоюз
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Украина
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Ближний Восток
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Украина
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Центр. Азия
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Украина
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
США получат контрсанкционный интернационал
США и Канада
США получат контрсанкционный интернационал
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ