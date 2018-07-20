Согласно отчету канадского криптовалютного фонда Rivemont Crypto Fund, по состоянию на 13 июля, 91% активов фонда, а это около 3 млн канадских долларов или $2.3 млн. находятся в фиатных валютах и только лишь 9% - в биткоине.
Такие данные приводит Bloоmberg, ссылаясь на Facebook фонда.
Криптовалютный фонд Rivemont является единственным активно управляемым криптовалютным фондом в Канаде и зарегистрирован в Комиссиях по ценным бумагам Онтарио, Альберты и Британской Колумбии. Согласно данным регистрации он был основан в декабре 2017 года, незадолго до того как биткоин пробил свой исторический максимум.
"Я бы сказал, что криптовалютный рынок прямо сейчас не на "бычьем рынке", поэтому люди ждут, будет ли он идти дальше", - сказал президент и управляющий портфелем Мартин Лалонде (Martin Lalonde).
Он рассказал, что наблюдает за 30-дневной средней скользящей биткоина в рамках долгосрочных тенденций (период июль 2017 - июль 2018 г) и считает, что "толпа вернется быстро, как только цена поднимется". В результате он размести чуть больше половины активов фонда в биткоин и эфириум. Он вложился, когда биткоин пересек технический индикатор 4 июля, а затем вернулся обратно в наличные, когда он снова пересек технический индикатор 10 июля.
С точки зрения управления фондом можно отметить, опираясь на данные самого фонда, что его потери составили в период с марта по июнь 10% против 32% падения биткоина.
"Те, кто думают, что интерес к криптовалютам истекает, не пристально смотрят, происходит противоположное", - писал он в Facebook.
В настоящее время фонд ограничен по законодательным причинам и может инвестировать в шесть криптовалют - Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash и Ethereum Classic, но Лалонде надеется расширить его по мере развития отрасли. Его среднесрочная цель - инвестировать средства в первоначальные предложения монет (ICO) и возникающие альткоины, такие как Neo и Dash.
"Крупнейшие криптовалюты, вероятно, по-прежнему будут "ядром" портфеля, потому что это то, о чем инвесторы знают и хотят иметь в своем портфеле, но я думаю, что еще в одну половина портфеля, вероятно, войдут более мелкие криптовалюты, более спекулятивные и те, которые, по нашему мнению, имеют потенциал", - сказал он.
Что касается биткоина, Лалонде прогнозирует, что он останется неустойчивым, но в ближайшие пару лет он достиг нового максимума.
"Мы очень оптимистичны, мы думаем, что биткоин может легко удвоиться или утроиться от текущего уровня", - сказал он.
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