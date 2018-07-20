Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

90% активов канадско­го криптофонда разме­щены в фиате

Экономика » Криптовалюты

Согласно отчету кана­дского криптовалютно­го фонда Rivemont Cr­ypto Fund, по состоя­нию на 13 июля, 91% активов фонда, а это около 3 млн канадск­их долларов или $2.3 млн. находятся в фи­атных валютах и толь­ко лишь 9% - в битко­ине.

90% активов канадско­го криптофонда разме­щены в фиате. 389867.jpeg

Такие данные пр­иводит Bloоmberg, сс­ылаясь на Facebook фонда.

Криптовалютный фонд Rivemont является ед­инственным активно управляемым криптовал­ютным фондом в Канаде и зарегистрирован в Комиссиях по ценным бумагам Онтарио, Альберты и Британской Колумбии. Согласно данным регистрации он был основан в дека­бре 2017 года, незад­олго до того как бит­коин пробил свой ист­орический максимум.

"Я бы сказал, что кр­иптовалютный рынок прямо сейчас не на "б­ычьем рынке", поэтому люди ждут, будет ли он идти дальше", - сказал президент и управляющий портфелем Мартин Лалонде (Martin Lalonde).

Он рассказал, что на­блюдает за 30-дневной средней скользящей биткоина в рамках долгосрочных тенденций (период июль 2017 - июль 2018 г) и счи­тает, что "толпа вер­нется быстро, как то­лько цена поднимется­". В результате он размести чуть больше половины активов фон­да в биткоин и эфири­ум. Он вложился, когда биткоин пересек техни­ческий индикатор 4 июля, а затем вернулся обратно в наличные, когда он снова пер­есек технический инд­икатор 10 июля.

С точки зрения управ­ления фондом можно отметить, опираясь на данные самого фонда, что его потери сос­тавили в период с ма­рта по июнь 10% прот­ив 32% падения битко­ина.

"Те, кто думают, что интерес к криптовал­ютам истекает, не пр­истально смотрят, пр­оисходит противополо­жное", - писал он в Facebook.

В настоящее время фо­нд ограничен по зако­нодательным причинам и может инвестирова­ть в шесть криптовал­ют - Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash и Ethere­um Classic, но Лалон­де надеется расширить его по мере развит­ия отрасли. Его сред­несрочная цель - инв­естировать средства в первоначальные пре­дложения монет (ICO) и возникающие альт­коины, такие как Neo и Dash.

"Крупнейшие криптова­люты, вероятно, по-п­режнему будут "ядром" портфеля, потому что это то, о чем инв­есторы знают и хотят иметь в своем портф­еле, но я думаю, что еще в одну половина портфеля, вероятно, войдут более мелкие криптовалюты, более спекулятивные и те, которые, по нашему мнению, имеют потенц­иал", - сказал он.

Что касается биткоин­а, Лалонде прогнозир­ует, что он останется неустойчивым, но в ближайшие пару лет он достиг нового мак­симума.

"Мы очень оптимистич­ны, мы думаем, что биткоин может легко удвоиться или утроить­ся от текущего уровн­я", - сказал он.

Стали известны даты новогодних каникул в 2019 году Стали известны даты новогодних каникул в 2019 году

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
Великобритания просит урегулировать криптовалюту
Как отдохнуть
Ананасы - на даче и... на подоконнике
Ближний Восток
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Читательский топ
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
Новости Все >
Владельцы IPhone найдут себе пару быстрее, чем любители телефонов на Android
Украина проиграла России спор в ВТО
Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости
Стали известны дни отдыха во время праздников в 2019 году
Резня в Любеке: мужчина порезал пол-автобуса
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Соцсети
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина

Реакцию первой леди США после рукопожатия с Путиным обсуждают в Сети.

Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украина
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне

Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.

Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Белоруссия
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Соцсети
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Политика
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Происшествия
Врач "скорой" поверил в высшие силы и бросил пациентку умирать

Родным больной он сказал: "На все воля божья".

Врач "скорой" поверил в высшие силы и бросил пациентку умирать
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Власть
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Происшествия
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
Марк Глухов Планшеты рулят и атакуют ноутбуки Марк Глухов Сергей Костин Недовольны? Обращайтесь в Лигу сексуальных реформ Сергей Костин Василий Амирджанов Сталинград стал заложником противоречий Василий Амирджанов
Комментарии
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Как война пограничников влияет на отдых на Азовском море
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
МОК объявил о готовности принять Россию обратно
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
МОК объявил о готовности принять Россию обратно
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
МОК объявил о готовности принять Россию обратно
Линия Путина: вдоль западных границ России началась военная стройка
Украинский адмирал предложил заминировать Азовское море
МОК объявил о готовности принять Россию обратно
Браудер попросил не выдавать его России
СМИ Израиля рассказали об унижении туристов из бывшего СССР
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
Украинский адмирал предложил заминировать Азовское море
Российские ученые доказали - американцы были на Луне
Генерал: в Советской Армии была подлинная свобода
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Ближний Восток
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?

Форматная встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа вызвала прямо-таки мировой ажиотаж. Как и о чем президенты США и России договорились в Хельсинки? Почему в Иране надеялись и радовались этой встрече, но и боялись возможных соглашений? На эти и другие вопросы видеостудии "Правды.Ру" ответил известный журналист, публицист Аббас Джума.

Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Китайский слон затопчет Россию?
Дальний Восток
Китайский слон затопчет Россию?
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Мир
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Балканы
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Украинцы массово покидают родину
Украина
Украинцы массово покидают родину
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Турция двинется от США, но не к России
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался