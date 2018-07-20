Регулятор Бахрейна сертифицировал Stellar

Бюро по обзору Шариата (SRB) исламская консультативная фирма, лицензированная центральным банком Бахрейна, предоставила сертификацию криптоплатформе Stellar для работы в регионе и рекомендации по типам активов, которые можно торговать.

"Для технологии blockchain не было никакой проблемы, главное, что нам нужно было рассмотреть, - это использование базовой криптовалюты", - сказал Мансур Ахмед, помощник генерального менеджера Бюро по надзору за правилами Шариата.

Сертификация охватывает саму платформу Stellar и ее криптовалюту Lumens с рыночной капитализацией в $4,3 млрд. В преддверии этого события компания изучала возможности построения партнерских отношений с финансовыми фирмами в регионе Персидского залива, в частности проводила обсуждения с Советом экономического развития Бахрейна.

Это способствовало получению сертификации по соблюдению Шариата и помогло расширить понимание технологии, сказала Лиза Нестор, директор по партнерству в Stellar. "Мы стремимся работать с компаниями, которые способствуют переводу денежных средств, в том числе в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Бахрейн. Это огромный рынок.

Stellar планирует интегрировать свою технологию в сферу финансовых продуктов, соответствующих шариату". Цифровая платформа Stellar используется при проведении трансграничных платежей, оцифровке активов, состоит в альянсе с корпорацией IBM.

Результатом этой работы и введением финтеха в исламские финансы Stellar может сделать продукт, который будет влиять на мировую политику. Участники рынка считают, что Бахрейн стремится стать финансовым центром региона по внежрению передовых технологий.

Не все регуляторы стран Персидского залива одобрили технологию, а некоторые даже выразили скептицизм, поскольку Шариат имеет строгие правила по работе с деньгами и часть из них относит к сметным грехам.

Исламские финансы строго регулируют экономическую активность, основанную на физических активах, существуют табу на ростовщичество и денежные спекуляции.

Исламские блюстители и толкователи Корана были обеспокоены не только неопределенностью сути криптовалют, но и их волатильностью и возможной вовлеченностью в криминальные финансовые операции.

Оценка от SRB помогла сузить дискуссию, поскольку она определила природу Люмена как передачу неких неденежных прав, что считается допустимым в исламе SRB также установил правила для торговых активов, отличных от Lumens, включая требования по обеспечению достоверности цены, конструктивного владения и своевременного расчета - при одновременном допуске на короткую задержку для проверки транзакций на цепочке блоков.

В феврале центральный банк Саудовской Аравии и компания Ripple из США подписали соглашение о том, чтобы помочь банкам в королевстве оплатить платежи с использованием технологии блокчейн. В Stellar в 2014 году стал соучредителем бывший главный технический специалист Ripple Джед МакКалеб.