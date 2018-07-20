Стоимость главных китайских компаний Bitmain, Canaan Creative и Ebang, занимающихся майнингом криптовалют, — раскрыли в Шанхайском исследовательском институте Харана в опубликованном списке так называемых "единорогов" — частных компаний стоимостью более $1 миллиарда. Раньше в этот список крипто-компании не попадали.
Выше всего расположилась Bitmain — на 13-м месте с оценкой около $10.4 миллиарда.
Canaan заняла 32-е место при оценке в $3 миллиарда. Еще год назад она оценивалась в $500 миллионов в одной из статей Reuters. Ebang заняла 53-е место со стоимостью в $1.5 миллиарда. Отметим, что недавно эти две компании подали заявки на IPO на Гонконгской фондовой бирже.
Bitmain Technologies Ltd. частная компания со штаб-квартирой в Пекине, с офисами в Шэньчжэне, Шанхае, Чэнду, Гонконге, Фучжоу, США, Израиле, Нидерландах и Швейцарии. Является биткойн-майнером и разработчиком чипов ASIC. Компания также управляет Antpool, исторически одним из крупнейших пулов биткойнов.
Canaan Creative, известная просто как Canaan, является производителем оборудования для компьютеров со специфическими особенностями проектирования интегральной схемы, базируется в Пекине. Была основана Н. Г. Чжан в 2013 году.
Canaan изобрел первые процессоры Bitcoin для добычи майнинга и компьютеры, а также ведет разработку аппаратного обеспечения для добычи биткойнов с использованием передовых процессов производства полупроводников ASIC.
Компания Ebang Communications основана в 2010 году. Изначально специализировалась на изготовлении аппаратного обеспечения для телекомунникационных систем. Позже фирма переориентировалась на рынок криптовалют и в 2016 году представила свой первый биткойн ASIC-майнер.
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