Coinbase не сказала всю правду о разрешении SEC

Coinbase не сказала всю правду о разрешении SEC и FINRA. Дело в том, что согласование документов в США во многом носит заявительный характер, поэтому, несмотря на контакты с представителями указанных ведомств и направление им документов такого документа как "разрешение" криптобиржа не получала.

Вице-президент по коммуникациям Рейчел Хорвиц (Rachael Horwitz) написала информационному агентству Bloomberg: «Нельзя сказать, что Coinbase получила разрешение SEC и FINRA на покупку обозначенных компаний, так как официально SEC не принимала участие в процессе.

Одобрение SEC не требуется для заявления на передачу управления. Coinbase обсуждала некоторые моменты этого предложения, включая покупку Keystone, с несколькими сотрудниками SEC в неформальной беседе». Представитель FINRA отказался от комментариев.

Американская криптобиржа Coinbase сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) дали ей разрешение на покупку компаний Keystone Capital Corp., Venovate Marketplace Inc. и Digital Wealth LLC, которые бы позволили Coinbase расширить возможности своей площадки и стать лицензированным в SEC брокером, а также получить возможность проводить листинг security-токенов.

Несмотря на то, что заявление Coinbase дезавуировано, компания по-прежнему может получить статус лицензированного брокера-дилера, что позволит ей расширить список представленных на ее платформе цифровых активов и услуг, а также провести покупку Keystone Capital Corp., Venovate Marketplace Inc. и Digital Wealth LLC. Оплошность в публичной сфере может как повлиять на дальнейшую работу биржи, так и стать всего лишь "досадной оплошностью".

Ведь Coinbase в последнее время сделала много ярких заявлений о создании Coinbase криптофонда, открытии филиала в Японии, привлечении 10 хедж и семейных фондов на Coinbase Custody - платформу для институциональных инвесторов, которая направлена ​​на защиту цифровых токенов. Вероятно, сотрудничество с прокуратурой Нью-Йорка может вселять дополнительную уверенность в инвесторов в том, что все в порядке.