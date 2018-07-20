Госбанк Вьетнама приостановил импорт оборудования для майнинга крипты

Государственный банк Вьетнама (SBV), объявил, что приостановит импорт оборудования для й добычи криптовалют.

Этот шаг последовал за официальным запросом Министерства промышленности и торговли (МОИТ), в котором предлагалось временно запретить импорт оборудования для майнинга, объем которого, как сообщалось, составил 15 600 единиц с 2017 года по апрель 2018 года. Большинство единиц было импортировано через Ханой, Хошимин и Дананг.

Ранее Заместитель премьер-министра Тринь Динь Дунг направил МОИТ, СБВ и в Министерство финансов (МФ) указание изучить импорт такого оборудования на основе действующих правил и дать рекомендации по управлению им.

По данным Viet Nam News, приостановка должна улучшить управление валютными потоками во Вьетнаме, поскольку использование криптодобывающего оборудования в стране усложняет ситуацию.

Временный запрет также предусматривает предотвращение использования криптовалюты в качестве альтернативного способа оплаты вместо официальной валюты, которая была объявлена ​​незаконной в конце 2017 года.

Министерство финансов Вьетнама предложило ввести временный запрет на импорт оборудования для криптодобычи в начале июня, сославшись на «очень трудный» процесс регулирования вновь сгенерированных цифровых валют.

Предлагая это, министерство финансов стремится защитить граждан от скам атак после мошенничества в размере 660 миллионов долларов в апреле. В мошенничестве участвовали два проекта ICO, управляемые из Вьетнама.

В мае Департамент промышленности и торговли Ханоя запретил учреждениям и розничным предпринимателям в области электронной коммерции использовать биткойн и другие криптоковалюты для осуществления онлайн-транзакций.