Государственный банк Вьетнама (SBV), объявил, что приостановит импорт оборудования для й добычи криптовалют.
Этот шаг последовал за официальным запросом Министерства промышленности и торговли (МОИТ), в котором предлагалось временно запретить импорт оборудования для майнинга, объем которого, как сообщалось, составил 15 600 единиц с 2017 года по апрель 2018 года. Большинство единиц было импортировано через Ханой, Хошимин и Дананг.
Ранее Заместитель премьер-министра Тринь Динь Дунг направил МОИТ, СБВ и в Министерство финансов (МФ) указание изучить импорт такого оборудования на основе действующих правил и дать рекомендации по управлению им.
По данным Viet Nam News, приостановка должна улучшить управление валютными потоками во Вьетнаме, поскольку использование криптодобывающего оборудования в стране усложняет ситуацию.
Временный запрет также предусматривает предотвращение использования криптовалюты в качестве альтернативного способа оплаты вместо официальной валюты, которая была объявлена незаконной в конце 2017 года.
Министерство финансов Вьетнама предложило ввести временный запрет на импорт оборудования для криптодобычи в начале июня, сославшись на «очень трудный» процесс регулирования вновь сгенерированных цифровых валют.
Предлагая это, министерство финансов стремится защитить граждан от скам атак после мошенничества в размере 660 миллионов долларов в апреле. В мошенничестве участвовали два проекта ICO, управляемые из Вьетнама.
В мае Департамент промышленности и торговли Ханоя запретил учреждениям и розничным предпринимателям в области электронной коммерции использовать биткойн и другие криптоковалюты для осуществления онлайн-транзакций.
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