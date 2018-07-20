Baidu будет выдавать токен Totem за фото

Поисковик Baidu представил блокчейн-платформу Totem (на базе приватной блокчейн-сети XuperChain), которая создана для обмена фотографиями, расчеты будут проводиться при помощи монеты Totem Point.

В планах компании сгенерировать на первом этапе 4 млрд. Totem (c ежегодной инфляцией в 4.5%), чтобы стимулировать своих клиентов юридических и физических лиц активнее начать пользоваться проектом и размещать свои оригинальные фотографии в системе.

В white paper указано, что количество токенов, выдаваемых в качестве вознаграждения, будет зависеть от количества и качества фотографий, предоставляемых пользователями. Критерии оценки не представлены.

Сама платформа была презентована в апреле этого года, но в документах ничего не было сказано о токене, а вся система была описана как распределенная платформа, генерирующая отслеживаемую цепочку защищенных от взлома данных для защиты интеллектуальной собственности людей, делящихся своими фото.

Baidu заявил о разработке большого числа проектов на блокчейне. В частности, в январе 2018 года открытую платформу типа BaaS запустил под названием Baidu Trust. Там речь идет об отслеживании городской среды и формировании принципов "умного города". Также есть еще большое число разработок, которые находятся в начальной стадии.

Именно поэтому пока не понятно, что именно будет происходить с токенами Totem Point: можно ли будет обменять их на другие криптовалюты или фиатные деньги, как именно эти токены можно будет использовать кроме как получать их за фотографии и т.д. Представители Baidu сказали, что в будущем Totem будут использоваться в других приложениях на основе сети XuperChain, но не раскрыли как.

Система будет работать по следующим принципам: как только пользователи загружают свои фото в систему, их начинают проверять ноды, являющиеся участниками блокчейн-сети - приглашенные «агенты», специализирующиеся на стоковых фото. Также в качестве ноды (или "узла") может выступать организация, защищающая авторские права. Если фотография получает одобрение ноды, то дальше она помечает все ее важные данные и в таком виде сохраняет в блокчейне Baidu.

Таким образом создаются верифицируемые данные, которые могут быть использованы как важный аргумент в процессе спора об интеллектуальной собственности. Защиту авторских прав может обеспечить, например, система китайской страховой компании ZhongAn на блокчейне для защиты прав интеллектуальной собств­енности медиакомпаний из-за роста масшт­абов пиратства и незаконного обмена файл­ами.

Если проект окажется востребованным, Baidu добавит на платформу и другие типы контента и медиа-активов, например - видео. Компания настолько уверена в проекте, что этот шаг уже запланирован на первый квартал следующего года.Попытка создать некое пространство на блокчейне для прозрачного обмена данныи, текстами, изображениями и медиаданными предпринимает не только Baidu.

Однако некоторые терпят крах, так Kerrisdale Capital назвал блокчейн-проект Kodak «фальшивкой». Фонд утверждает, что компания может столкнуться в периоде 12-18 месяцев с банкротством и объявление о реализации проекта на блокчейн для улучшения защиты авторских прав было нацелено на стимулирование роста акций Kodak на бирже.

По мнению хедж-фонда компании не хватает технических возможностей и средств, чтобы реализовать технологию KodakCoin и ее транзакций и хранения изображений в блокчейне. И в настоящее время покупка патентов Kodak компаниями Apple и Google за $500 млн позволит сохранить какое-то наследие старой немецкой компании.