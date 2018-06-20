Миллионеры интересуются криптовалютами

Миллионеры проявляют интерес к криптовалютам. Такие выводы содержатся в ежегодном отчете World Wealth Report консалтинговой компании Capgemini.

Как отмечается в отчете, в 2017 году глобальное внимание привлекли криптовалюты. Инвестиции в криптовалюты достигли рекордного уровня, а максимальная рыночная капитализация достигла максимума в январе 2018 года.

29,0% опрошенных миллионеров в глобальном масштабе имеют высокую степень интереса, а 26,9% заявили, что они были несколько заинтересованы.

Исследователи отмечают, что тема криптовалют наиболее популярна среди молодежи: 71,1% молодых миллионеров считают важным получение информации по криптовалютам от своих инвестиционных управляющих против 13% миллионеров старше 60 лет.

В целом в отчете отмечается, что миллионеры увеличили свое состояние в 2017 году на 10,6% и оно достигло рекордных $70,2 трлн. Capgemini прогнозирует, что к 2025 году эта сумма может составить уже $100 трлн.

Согласно отчету в мире насчитывается 18,1 млн миллионеров. По их количеству и общему состоянию по-прежнему лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион, вслед за ним следуют Североамериканский и Европейский регионы.

Почти треть состояния богатых граждан мира хранится в акциях (30,9%), чуть меньше - в денежных средствах и эквивалентах (27,2%), на недвижимость приходится 16,8%.