Бюро по вопросам этики США (OGE) обязало госслужащих декларировать сбережения в криптовалюте. Соответствующий документ размещен на сайте OGE.
OGE отмечает возрастающий интерес к криптовалютам и запросам со стороны служащих к соответствующим сотрудникам, отвечающих за соблюдение этики. Владельцы криптовалют обращаются за советом по вопросам обязательств и представления финансовой информации.
OGE признает, что криптовалюта является относительно новым и все еще развивающимся финансовым инструментом, чья окончательная форма и функция еще может измениться. Соответственно, данное руководство может меняться. В документе отмечается, что OGE
не считает криптовалюту "реальной" или легальной валютой. Тем не менее в документе описаны требования, которые предъявляются к сотрудникам, которые держат виртуальную валюту, потому что они "могут создавать конфликт интересов для чиновников, которые ими владеют".
Госслужащие должны указывать название криптовалюты или токена, а также платформы, где они хранятся.
"Изложенные принципы отчетности и конфликта интересов применимы в равной мере ко всем видам цифровых активов, включая монеты или токены, полученные в ходе первоначальных предложений монет, выпущенные или распространяемые с использованием технологии блокчейн", - говорится в документе.
Дата вступления требований в силу пока остается неизвестной.
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