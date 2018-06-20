В США чиновников обязали сообщать о криптовалюте

Бюро по вопросам этики США (OGE) обязало госслужащих декларировать сбережения в криптовалюте. Соответствующий документ размещен на сайте OGE.

OGE отмечает возрастающий интерес к криптовалютам и запросам со стороны служащих к соответствующим сотрудникам, отвечающих за соблюдение этики. Владельцы криптовалют обращаются за советом по вопросам обязательств и представления финансовой информации.

OGE признает, что криптовалюта является относительно новым и все еще развивающимся финансовым инструментом, чья окончательная форма и функция еще может измениться. Соответственно, данное руководство может меняться. В документе отмечается, что OGE

не считает криптовалюту "реальной" или легальной валютой. Тем не менее в документе описаны требования, которые предъявляются к сотрудникам, которые держат виртуальную валюту, потому что они "могут создавать конфликт интересов для чиновников, которые ими владеют".

Госслужащие должны указывать название криптовалюты или токена, а также платформы, где они хранятся.

"Изложенные принципы отчетности и конфликта интересов применимы в равной мере ко всем видам цифровых активов, включая монеты или токены, полученные в ходе первоначальных предложений монет, выпущенные или распространяемые с использованием технологии блокчейн", - говорится в документе.

Дата вступления требований в силу пока остается неизвестной.