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Пивоваренный гигант Anheuser-Busch InBev использует Ethereum

Экономика » Криптовалюты

Одна из крупнейших пивоваренных компаний Anheuser-Busch InBev стремится встряхнуть систему диджитал рекламы с помощью технологии блокчейн.

Пивоваренный гигант Anheuser-Busch InBev использует Ethereum. 388426.jpeg

Крупнейшая в мире пивоваренная компания начала свои первые рекламные кампании через мобильное маркетинговое приложение Kiip, которое использует блокчейн Ethereum для записи и отслеживания данных. Цель состоит в том, чтобы отслеживать и, в конечном счете, расширять охват конкретного объявления.

Кампания, которая началась две недели назад, включает рекламу пяти самых популярных брендов AB InBev, включая Budweiser, Bud Light, Michelob Ultra, Limeatrita и Estrellas.

Использование Kiip позволит лучше контролировать и в конечном итоге расширить охват конкретного объявления. Реклама построена на базе нового продукта блокчейн от Kiip, который предназначен для повышения прозрачности и решения таких проблем, как мошенничество с мобильными объявлениями, благодаря тому, что база данных кампаний доступна всем игрокам в продажах мобильных объявлений.

Приложение кодирует показы, вовлеченность, цену и другие метрики на блокчейне Ethereum, и AB InBev может отслеживать эти рекламные действия каждый час. Такой подход уменьшает время, затрачиваемое организаторами кампании на отслеживание показателей.

При этом, покупатели рекламы могут оплачивать только объявления, соответствующие их критериям. Новая рекламная система — это только первый шаг AB InBev в криптопространстве.

Kiip — мобильная рекламная сеть. Основана Брайаном Вонгом, Кортни Гуэртин и Амадеусом Демарзи в 2010 году. Kiip вошёл в листинг Fast Company как одна из 50 самых инновационных компаний в мире в 2013 году и отмечен Forbes как одна из "4 горячих рекламных онлайн-компаний". Платформа также вошла в список FasTech50 Dow Jones.

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