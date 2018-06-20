AXA применит блокчейн для страхования задержек авиарейсов

Французская страховая компания AXA, которая управляет активами на общую сумму около $1 трлн, разработала автоматическую систему для страхования задержек авиарейсов на базе смарт-контрактов Ethereum.

С помощью платформы Fizzy пассажиры получат автоматическую выплату страховой суммы при условии, если рейс задержан более чем на 2 часа. Сервис основан на смарт-контрактах, которые запустят выплату только если запрос соответствует определенным параметрам страхования.

То есть, компенсация ущерба произойдет, если условие страхования будет выполнено. На данный момент покрытие страховки будет осуществляться в традиционной фиатной валюте, в перспективе AXA намерена включить компенсацию в виде цифровых токенов.

При этом компания столкнется с проблемами в нормативной, бухгалтерской и юридической областях. "Это намного сложнее, чем ожидалось! Данные о воздушном движении не до конца доступны и понятны, и нашим потенциальным деловым партнёрам трудно понять необходимость проверки полётов.

В традиционном страховании мы страхуем все рейсы, и заказчик должен предоставить доказательство задержки", – пояснил представитель AXA Лоран Бенишоу. Система Fizzy полностью регулируется разработчиками, которые сами анонсируют изменения в расписании рейса и возможную задержку, предполагающую выплату.

Это позволит сэкономить рабочее время сотрудников и упростить процедуру получения компенсации клиентами. В дальнейшем компания намерена внедрять блокчейн в параметрическом страховании не только полетов, но и в других аспектах.

"В будущем мы планируем выйти за рамки полётов. Мы считаем, что параметрическое страхование станет отличной областью для применения блокчейна", – подчеркнул Бенишоу.

В компании поясняют, что работа над проектом началась ещё в 2015 году, а минимально жизнеспособный продукт (MVP) увидел свет в 2017. Использование Fizzy позволяет значительно сократить время рассмотрения простых страховых случаев, благодаря чему выигрывают как клиенты, так и сами сотрудники AXA.