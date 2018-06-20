Хакеры взломали главную криптовалютную биржу Южной Кореи - Bithumb. Как сообщают местные СМИ, украдено криптовалюты на сумму около $31, 3 млн (35 млрд вон).
Биржа сообщила, что она была атакована в ночь со вторника на среду. После инцидента Bithumb перевела активы всех пользователей в безопасные "холодные кошельки", платформу, которая не подключена к интернету.
Сейчас в сообщениях Bithumb в социальных сетях отмечается, что из-за растущих проблем с безопасностью она меняет систему кошельков. В связи с этим временно приостановлены все услуги, включая депозиты и снятие монет. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока биржа не внесет все необходимые изменения, о чем она сразу же уведомит своих клиентов.
Как сообщает The Korea Times, криптобиржа планирует "восполнить украденные монеты с биржи".
Согласно данным CoinMarketCap, Bithumb занимает 6 место в мире и 2 место по обмену криптовалютами в Южной Корее. Суточный объем торговсоставляет более $330 млн.
Согласно годовому финансовому отчету криптобиржи за 2017 год, на ее счетах хранятся средства инвесторов в размере $6 млрд, а крипторезервы составляют $6 млн. Они хранятся в 12 разных криптовалютах, но большая часть хранится в 7 криптовалютах, а именно биткоинах, Ripple, QTUM, EOS, Ethereum, Bitcoin Cash и Bitcoin Gold.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российские малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" отправились в Средиземное море.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
Политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что хоть Россия и не футбольная страна, чемпионат мира нам очень нужен и важен по многим причинам. Прежде всего, Чемпионат мира по футболу - 2018 откроет глаза на Россию простым людям в других странах и поставит западных политиков на место.