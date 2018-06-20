Взломана южнокорейская криптобиржа Bithumb

Хакеры взломали главную криптовалютную биржу Южной Кореи - Bithumb. Как сообщают местные СМИ, украдено криптовалюты на сумму около $31, 3 млн (35 млрд вон).

Биржа сообщила, что она была атакована в ночь со вторника на среду. После инцидента Bithumb перевела активы всех пользователей в безопасные "холодные кошельки", платформу, которая не подключена к интернету.

Сейчас в сообщениях Bithumb в социальных сетях отмечается, что из-за растущих проблем с безопасностью она меняет систему кошельков. В связи с этим временно приостановлены все услуги, включая депозиты и снятие монет. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока биржа не внесет все необходимые изменения, о чем она сразу же уведомит своих клиентов.

Как сообщает The Korea Times, криптобиржа планирует "восполнить украденные монеты с биржи".

Согласно данным CoinMarketCap, Bithumb занимает 6 место в мире и 2 место по обмену криптовалютами в Южной Корее. Суточный объем торговсоставляет более $330 млн.

Согласно годовому финансовому отчету криптобиржи за 2017 год, на ее счетах хранятся средства инвесторов в размере $6 млрд, а крипторезервы составляют $6 млн. Они хранятся в 12 разных криптовалютах, но большая часть хранится в 7 криптовалютах, а именно биткоинах, Ripple, QTUM, EOS, Ethereum, Bitcoin Cash и Bitcoin Gold.