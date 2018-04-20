России не избежать блокчейн-технологий

На сессии Ялтинского международного экономического форума "Блокчейн-технологии как фактор развития цифровой экономики регионов" говорили о том, что России не избежать участия в этом общемировом инновационном тренде.
Уже сейчас в криптоэкономике задействовано около двух миллионов россиян. Русский язык является третьим разговорным языком в этой индустрии после английского и китайского, и сейчас у России есть все шансы стать страной, лидирующей в крипоэкономике.
Основатель компании 3D Business Solutions (США) Дмитрий Костень уверен, что блокчейн-технология - это смена среды обитания и в момент, когда такая смена происходит опасно думать старыми понятиями.
Эта трансформация влечет за собой изменение функции денег, переход к предприятиям открытого типа и переход руководства к управлению через моделирование. "В новой среде обитания контракт и деньги - это единое, неразделимое целое.
Где нет контракта, там нет и ценности. Отсюда следует, что мир уходит от иудейской системы денежных отношений, построенной на основе долговых обязательств, и переходит на мусульманскую систему, построенную на основе действительных активов, контрактных отношений", - заявил Дмитрий Костень.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что одна из проблем этой технологии в том, что немногие способны ее объяснить в понятных терминах.
Сегодня у многих предпринимателей много вопросов по поводу того, как и что дает нам блокчейн в будущем. Блокчейн - это революция в области защиты, хранения и передачи имущественных прав, он будет охватывать огромные области и приведет к полным изменениям.
Вплоть до того, что будут уходить национальные денежные единицы и не будет единого расчетного денежного эквивалента. Но никто не знает, сколько времени займет этот процесс", - сказал Борис Титов.
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