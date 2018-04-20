Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Amazon Technologies будет использовать биткоин для рынка потоковых данных

Экономика » Криптовалюты

Amazon Technologies, дочка гиганта интернет-торговли Amazon, получила патент на решение для рынка потоковых данных, которое позволит пользователям получать данные криптовалютных транзакций в режиме реального времени.

Amazon Technologies будет использовать биткоин для рынка потоковых данных. 386160.jpeg

В заявлении говорится, что разработчики могут создавать инструменты для мониторинга в реальном времени, извлекать исключения и генерировать предупреждения, составлять рекомендации и создавать другие бизнес или операционные решения в режиме реального времени.

Патент описывает систему, в которой отдельные лица и организации могут выставлять потоки данных на продажу на условиях подписки. Amazon предлагает некоторые возможные варианты использования решения для рынка, среди которых анализ посещаемости сайтов, маркетинговая и финансовая информация, данные о социальных сетях и другие.

Один из вариантов использования непосредственно сосредоточен на рынке криптовалют. Так, индивидуальные потоки данных, например, транзакционные данные криптовалют, сами по себе могут не представлять ценности.

Однако комбинация таких данных с дополнительными источниками может сделать их более ценными. "Группа электронных или интернет-магазинов, которые принимают транзакции биткоина, может иметь адрес доставки, коррелирующий с адресом биткоина.

Электронные розничные торговцы могут объединить адрес доставки с данными транзакции биткоина для создания коррелированных данных и публикации этих комбинированных данных в виде потока", – говорится в описании к патенту.

"Цена на рынке потоковых данных может выставляться, к примеру, за гигабайты, а ведомство может запускать аналитику необходимых данных при помощи анализирующего модуля", – говорится в патенте. Авторы решения также говорят о потенциальной привлекательности рынка для правоохранительных органов.

Например, правоохранительные органы могут быть его клиентами и могут захотеть получать глобальные транзакции биткоинов, скоррелированных по странам, с данными ISP для определения исходных IP-адресов и адресов доставки, которые коррелируют с адресами биткоинов, пишет CoinDesk.

Согласно опросу, проведенному в начале весны текущего года компанией Lendedu, больше половины покупателей онлайн-магазина Amazon поддержали бы создание криптовалюты Amazon.

В конце 2017 года появились слухи о том, что Amazon в скором времени станет принимать к оплате bitcoin и запустит свою собственную криптовалюту. Напомним, что на прошлой неделе Bank of America опубликовал заявку на систему хранения на базе Blockchain.

В патенте рассматривается проблема передачи и отслеживания данных и описывается система с автоматической проверкой подлинности данных.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
Бунт районного масштаба
Криптобиржи
Bitcoin Cash стремится к $1000: быки контролируют рынок
Власть
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
Читательский топ
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии
Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ
Стрельнешь - утопим: подлодки ВМФ России загоняли субмарину НАТО
Новости Все >
МЧС: майнинг может увеличить число аварий
В США объявили о прорыве в создании оружия "направленной энергии"
Япония будет выпускать туристов только за плату
Минтранс: грузовики поедут по Крымскому мосту в середине осени
Amazon Technologies будет использовать биткоин для рынка потоковых данных
Эксперт сравнил качества главнокомандующих России и США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса

Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.

В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Ближний Восток
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Мир
Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии
Министерство обороны
Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ
Власть
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина

Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...

Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Мир
Такой же, как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России
Украина
На Украине объявили о подготовке к признанию автокефалии "Киевского патриархата"

На Украине решили, что пришло время обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.

На Украине объявили о подготовке к признанию автокефалии "Киевского патриархата"
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Мир
МИД России: в Гуте найдены хлор и дымовые шашки из ЕС
Мир
Такой же, как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 20.04 амбициозны Соломон Соловьев Любовь Степушова 1 мая решится судьба антироссийских санкций Любовь Степушова Юрий Кондратьев Путешествие по Мышкину с приемом во дворце Юрий Кондратьев
Комментарии
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Портам Латвии предрекли еще один мощный удар из России
СМИ: Израиль пригрозил уничтожить С-300 в Сирии
Американская экспансия в регионе Центральной Азии продолжается
Европа хочет отнять у своих детей гендерную идентичность?
СМИ: Турция вывела свой золотой запас из США
Европа хочет отнять у своих детей гендерную идентичность?
Европа хочет отнять у своих детей гендерную идентичность?
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Портам Латвии предрекли еще один мощный удар из России
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
В Латвии пожелали заменить гастарбайтеров армией роботов
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
Самолеты могут прекратить полеты из России в США
"Газпром": частичный демонтаж "Турецкого потока" и коварство Поднебесной
Названо преимущество людей с сильным рукопожатием
Пошлины на загранпаспорта и водительские права вырастут в полтора раза
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
США выдвинули России условия для восстановления отношений
Результаты замедления роста крипторынка
Крым: Киев должен ответить за действия в отношении моряков "Норда"
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой

Сегодня Национальное собрание Кубы выберет преемника Рауля Кастро на посту главы государства. Кому революционное поколение передает эстафету?

Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался