Amazon Technologies, дочка гиганта интернет-торговли Amazon, получила патент на решение для рынка потоковых данных, которое позволит пользователям получать данные криптовалютных транзакций в режиме реального времени.
В заявлении говорится, что разработчики могут создавать инструменты для мониторинга в реальном времени, извлекать исключения и генерировать предупреждения, составлять рекомендации и создавать другие бизнес или операционные решения в режиме реального времени.
Патент описывает систему, в которой отдельные лица и организации могут выставлять потоки данных на продажу на условиях подписки. Amazon предлагает некоторые возможные варианты использования решения для рынка, среди которых анализ посещаемости сайтов, маркетинговая и финансовая информация, данные о социальных сетях и другие.
Один из вариантов использования непосредственно сосредоточен на рынке криптовалют. Так, индивидуальные потоки данных, например, транзакционные данные криптовалют, сами по себе могут не представлять ценности.
Однако комбинация таких данных с дополнительными источниками может сделать их более ценными. "Группа электронных или интернет-магазинов, которые принимают транзакции биткоина, может иметь адрес доставки, коррелирующий с адресом биткоина.
Электронные розничные торговцы могут объединить адрес доставки с данными транзакции биткоина для создания коррелированных данных и публикации этих комбинированных данных в виде потока", – говорится в описании к патенту.
"Цена на рынке потоковых данных может выставляться, к примеру, за гигабайты, а ведомство может запускать аналитику необходимых данных при помощи анализирующего модуля", – говорится в патенте. Авторы решения также говорят о потенциальной привлекательности рынка для правоохранительных органов.
Например, правоохранительные органы могут быть его клиентами и могут захотеть получать глобальные транзакции биткоинов, скоррелированных по странам, с данными ISP для определения исходных IP-адресов и адресов доставки, которые коррелируют с адресами биткоинов, пишет CoinDesk.
Согласно опросу, проведенному в начале весны текущего года компанией Lendedu, больше половины покупателей онлайн-магазина Amazon поддержали бы создание криптовалюты Amazon.
В конце 2017 года появились слухи о том, что Amazon в скором времени станет принимать к оплате bitcoin и запустит свою собственную криптовалюту. Напомним, что на прошлой неделе Bank of America опубликовал заявку на систему хранения на базе Blockchain.
В патенте рассматривается проблема передачи и отслеживания данных и описывается система с автоматической проверкой подлинности данных.
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