Скончался американский криптомиллиардер Мэтью Мэллон

Как сообщают СМИ со ссылкой на заявление родственников Мэллона, в реабилитационном центре в Канкуне (Мексика) наследник империи американских банкиров проходил программу восстановления от наркозависимости.

О своей проблеме сам предприниматель неоднократно рассказывал в различных интервью с 2013 года. В частности, Мэллон признавался, что каждый день употреблял около 80 обезболивающих таблеток Оксиконтин.

Их воздействие на нервную систему сравнимо с опиатом. Миллиардер утверждал, что тратил на препарат сотни тысяч долларов в месяц. Как рассказывала изданию Mirror жена бизнесмена Тамара Меллон, два года назад её муж лёг в одну из лучших клиник Малибу, в которой он собирался полностью излечиться от зависимости.

Однако его планы так и не стали реальностью. В последнее время Мэтью Меллон занимался инвестициями в Ripple, благодаря чему вошел в первый список миллиардеров, заработавших состояние на криптовалютах.

Криптокапитал Меллона оценивался в $1 млрд, что обеспечило ему пятую строчку в рейтинге Forbes. Также он выступал в роли советника Ripple Labs. Его капитал составлял миллиард долларов в виртуальных валютах.

"Криптотехнологии — это пугающая и тёмная концепция. Она по своей сути антиамериканская. А я за Америку, за бизнес и за банки. Поэтому решил вложиться в Ripple", — подчёркивал Мэллон. Предприниматель был наследником основателя Mellon Financial Corporation Томаса Мэллона.

Мэтью Меллон — это его прапраправнук. По материнской линии бизнесмен также считается прямым наследником основателя инвестиционной банковской фирмы Drexel Burnham Lambert Энтони Джозефа Дрекселя. Общее состояние семьи Мэллонов, по данным Forbes, в 2016 году оценивалось в 11,5 млрд долларов.