IBM и Marsh будут проверять страховые полисы с помощью блокчейн

Международный страховой брокер Marsh и мировой концерн IBM совместно разрабатывают решение на базе блокчейна, которое позволит предприятиям проверять до заключения договора с контрагентом наличие надлежащего страхового покрытия для проведения работ или оказания услуг.

Решение будет создано на платформе Hyperledger Fabric, управляемом блокчейне с открытым исходным кодом с использованием IBM Blockchain Platform, облачного решения для разработки блокчейн-приложений, сообщили в Marsh.

Организация страховых стандартов ACORD внесет вклад в проект, а компания ISN Software Corporation, специализирующаяся на подрядных услугах и услугах по работе с поставщиками, станет первым клиентом.

Компании часто нанимают подрядчиков, продавцов и других третьих лиц для работы или предоставления услуг, связанных с определенными рисками и им нужно знать еще до заключения контракта, что у подрядчика есть надлежащее страхование ответственности, которое их покрывает.

Как правило, клиент запрашивает сертификат страхования (COI), также известный как сертификат ACORD, который является документом, раскрывающим информацию об актуальности страхового покрытия клиента.

Однако подобные PDF или бумажные документы можно подделать, они могут быть утеряны или повреждены. При этом данные в блокчейне практически невозможно изменить. Предоставляя доказательство страхования на блокчейне, стороны каждого контракта могут верить тому, что страховое покрытие актуально.

В компании Marsh отмечают, что их решение на базе блокчейна позволит клиентам ускорить осуществление необходимых бизнес-функций, таких как найм подрядчиков и передача рисков. "Marsh видит отличную возможность в использовании технологии блокчейна для повышения качества обслуживания наших клиентов, максимизации эффективности и развития новых возможностей в цепочке создания страховой стоимости" - сказал главный руководитель направления цифрового развития Marsh Састри Дурвасула (Sastry Durvasula).

Сандип Пател (Sandip Patel), генеральный менеджер страхового направления IBM, считает, что упрощение процесса проверки страховых документов является ключевым фактором в бизнесе. "Это идеальный пример того, как блокчейн можно использовать в гораздо более широких масштабах для улучшения реальных бизнес-результатов", - сказал он.

В настоящее время сеть находится на этапе пилотного тестирования и ожидается, что проект войдет в промышленную эксплуатацию до конца этого года. ISN станет первым клиентом Marsh, который опробует решение в "боевом формате", добавив свои политики подрядчиков в реестр для проверки компаний при найме. "Страховая отрасль зависит от бумажных сертификатов страхования, которые вручную заполняются страховым агентом", - отметил Бретт Паркер (Brett Parker), технический специалист по страхованию в ISN.

"Оцифровывая информацию, мы можем оптимизировать процесс, экономя время наших клиентов, чтобы сосредоточиться на их основных компетенциях".