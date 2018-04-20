Алеся Хаас из OneWest Bank с Уолл-Стрит стала новым CFO Coinbase

Бывшая сотрудница нью-йоркской фирмы по управлению активами Oz Management и OneWest Bank с Уолл-Стрит Алеся Хаас стала новым CFO Coinbase. Биржа наняла нового финансового директора (CFO) для дальнейшего ускоренного развития платформы.

В марте аналитики VI Company обнаружили уязвимость в коде биржи Coinbase, которая позволяла клиентам начислять неограниченное количество монет Эфириума.

Площадка уже устранила проблему и обнулила кошельки хитрых пользователей. Нововведения биржи Coinbase позволили ей сохранить клиентуру и позиции. Алеся Хаас ранее работала в традиционном банке OneWest Bank, но, по ее собственным словам "поверила в криптовалюту".

Операционный директор биржи Асиф Хиржи, сказал, что Хаас поддержит компанию в период роста. "Хаас дополнит нашу команду профессионалов мирового уровня, которая продолжит расширяться в период стабильного роста Coinbase.

Новая сотрудница позволит нам улучшить и расширить спектр финансовых услуг. Поскольку мы являемся финтех-компанией, финансы — ядро проекта", заявил он. Ранее, как писала Правда.ру в начале апреля, к Coinbase присоединилась бывший директор по коммуникациям Facebook и Twitter Рэйчел Хорвиц, а также экс-сотрудник Нью-Йоркской фондовой биржи Эрик Скро.